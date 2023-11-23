免費飯團｜東瀛遊推美食開飯團 一連兩星期請全港巿民食「飯團」

聖誕新年是傳統旅遊旺季，不少人一家大細出動去旅行。港元在聯繫匯率制度下跟隨美元強勢，推動港人更積極外遊。東瀛遊執行董事禤國全表示，12月全線料逾800團出發，受惠於日圓下跌，當中仍以日本最受歡迎，其中北海道7天聖誕及元旦出發一早已爆滿、現時整體收客超過7成，估計聖誕黃金檔期淨日本團有逾350團，6000人出發，已回復疫情水平。

長線極光團最受歡迎

禤續稱，中國內地旅遊復常迅速，除大灣區短線之外，高鐵價格及票源穩定，不少港人亦喜好往內地發掘深度長線遊，其中以哈爾濱、西安、長江三峽、張家界等最受追棒，12月中國長短線出團量佔整體3成。長線方面，以冰島、芬蘭、瑞典、挪威觀賞北極光13天最受歡迎，團費高達$65,999，亦不乏捧場客，現只剩餘少量名額，展望農曆新年整體生意可以超越2019，增長再多2成。