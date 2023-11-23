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生活
2023-11-23 17:45:00

免費飯團｜東瀛遊推美食開飯團 一連兩星期請全港巿民食「飯團」

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免費飯團｜東瀛遊推美食開飯團 一連兩星期請全港巿民食「飯團」

免費飯團｜東瀛遊推美食開飯團 一連兩星期請全港巿民食「飯團」

聖誕新年是傳統旅遊旺季，不少人一家大細出動去旅行。港元在聯繫匯率制度下跟隨美元強勢，推動港人更積極外遊。東瀛遊執行董事禤國全表示，12月全線料逾800團出發，受惠於日圓下跌，當中仍以日本最受歡迎，其中北海道7天聖誕及元旦出發一早已爆滿、現時整體收客超過7成，估計聖誕黃金檔期淨日本團有逾350團，6000人出發，已回復疫情水平。

長線極光團最受歡迎

禤續稱，中國內地旅遊復常迅速，除大灣區短線之外，高鐵價格及票源穩定，不少港人亦喜好往內地發掘深度長線遊，其中以哈爾濱、西安、長江三峽、張家界等最受追棒，12月中國長短線出團量佔整體3成。長線方面，以冰島、芬蘭、瑞典、挪威觀賞北極光13天最受歡迎，團費高達$65,999，亦不乏捧場客，現只剩餘少量名額，展望農曆新年整體生意可以超越2019，增長再多2成。

東瀛遊推美食開飯團

東瀛遊推美食開飯團

北海道7天雪祭團火速爆滿

團費方面，聖誕團費略漲1成半，東京5天團約1.5萬、7天團團費1.92.1萬。禤國全睇好農曆新年繼續「好市」爆團，其中有2團北海道7天雪祭團，團費2.4萬，推出數日已火速爆滿，部分客人務求農曆新年可外遊，見到「有位即報名」。

EGL東瀛遊開飯團」 請全港市民食「飯團」

享受美食是港人旅遊時最重要的環節，東瀛遊特此推出「美食開飯團」系列，日本，東南亞、中國及長線等世界各地美食旅行團，由專人捐窿捐罅、精心策劃、搜羅各地特色地道美饌，包括鮮為人知的隱世美食店、歷經數代傳承的匠心小店、以及大排長龍的人氣旺店，讓客人通過舌尖探索旅遊故事。

為推廣「EGL 東瀛遊開飯團」，更由1125122日，一連2個星期六及日，在港九各街頭免費派發「EGL 東瀛遊開飯團」乙盒，內付有美味飯團乙個，先到先得，派完即止!

「EGL東瀛遊開飯團」 請全港市民免費食「飯團」

「EGL東瀛遊開飯團」 請全港市民免費食「飯團」

EGL東瀛遊開飯團 EGL東瀛遊開飯團

東瀛遊請食「飯團」活動詳情：

1125() 下午4:00 | 銅鑼灣 Fashion Walk

1126() 下午4:00 | 旺角 西洋菜街

122() 下午4:00 | 將軍澳 坑口港鐵站 A 出口

123() 下午4:00 | 沙田 港鐵站 B 出口

EGL 東瀛遊開飯團！旅行團網址

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