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2022-11-19 13:00:00

免費飲品｜Love, Bonito朗豪坊Pop-up店優惠 登記成會員即免費獲贈冷萃咖啡 買滿$650送手搖飲品

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免費飲品｜Love, Bonito朗豪坊Pop-up店優惠 登記成會員即免費獲贈冷萃咖啡 買滿$650送手搖飲品

免費飲品｜Love, Bonito朗豪坊Pop-up店優惠 登記成會員即免費獲贈冷萃咖啡 買滿$650送手搖飲品

新加坡女裝品牌Love, Bonito，早前於旺角朗豪坊開設期間限定店。為慶祝品牌進駐九龍區，繼早前快閃換領雪糕後，品牌推出第二彈的開幕禮遇，只要即場登記成為LBCommunity+會員，即可免費獲贈The Coffee Academics限量冷萃咖啡一罐，而購物滿指定金額，更可免費換領Fantastic Tea (.)指定手搖飲品一杯！

Love, Bonito推出多款時尚又實用的秋冬單品，為轉季及年末節日做足準備。 Love, Bonito推出多款時尚又實用的秋冬單品，為轉季及年末節日做足準備。

Love, Bonito x The Coffee Academics免費冷萃咖啡

推廣日期：即日至1130

換購方法：於Love, Bonito朗豪坊限定店即場登記成為LBCommunity+會員，即可在位於店外的咖啡車免費換領Love, Bonito x The Coffee Academics限量冷萃咖啡一罐。

另外，凡於The Coffee Academics朗豪坊店消費滿$200或以上，攜同收據到Love, Bonito朗豪坊限定店購物，即可享有9折優惠。

Love, Bonito x The Coffee Academics免費冷萃咖啡 Love, Bonito x The Coffee Academics免費冷萃咖啡

Love, Bonito x Fantastic Tea (.) 免費手搖飲品

推廣日期：即日至1130

換購方法：於Love, Bonito朗豪坊限定店購物滿$650，並登記成為LBCommunity+會員，即可於Fantastic Tea (.)朗豪坊店免費換領芝士多多莓一杯。

換領地點：旺角朗豪坊B220號舖

另外，凡於Fantastic Tea (.)朗豪坊店消費滿$100或以上，攜同收據到Love, Bonito朗豪坊限定店購物，即可享有9折優惠。

Love, Bonito x Fantastic Tea (臻.茶) 免費手搖飲品
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