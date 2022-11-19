免費飲品｜Love, Bonito朗豪坊Pop-up店優惠 登記成會員即免費獲贈冷萃咖啡 買滿$650送手搖飲品

新加坡女裝品牌Love, Bonito，早前於旺角朗豪坊開設期間限定店。為慶祝品牌進駐九龍區，繼早前快閃換領雪糕後，品牌推出第二彈的開幕禮遇，只要即場登記成為LBCommunity+會員，即可免費獲贈The Coffee Academics限量冷萃咖啡一罐，而購物滿指定金額，更可免費換領Fantastic Tea (臻.茶)指定手搖飲品一杯！
Love, Bonito x The Coffee Academics免費冷萃咖啡
推廣日期：即日至11月30日
換購方法：於Love, Bonito朗豪坊限定店即場登記成為LBCommunity+會員，即可在位於店外的咖啡車免費換領Love, Bonito x The Coffee Academics限量冷萃咖啡一罐。
另外，凡於The Coffee Academics朗豪坊店消費滿$200或以上，攜同收據到Love, Bonito朗豪坊限定店購物，即可享有9折優惠。
Love, Bonito x Fantastic Tea (臻.茶) 免費手搖飲品
推廣日期：即日至11月30日
換購方法：於Love, Bonito朗豪坊限定店購物滿$650，並登記成為LBCommunity+會員，即可於Fantastic Tea (臻.茶)朗豪坊店免費換領芝士多多莓一杯。
換領地點：旺角朗豪坊B2層20號舖
另外，凡於Fantastic Tea (臻.茶)朗豪坊店消費滿$100或以上，攜同收據到Love, Bonito朗豪坊限定店購物，即可享有9折優惠。