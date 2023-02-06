兒童早餐｜父母「早餐救星」 10大熱門有營早餐推介

NO.1 西點麵包 早餐是一天的活力來源，不過許多爸媽早上來不及下廚，會在前一天先買好麵包，方便隔天直接帶出門，孩子可以在校巴上吃完或帶到學校。像是肉鬆麵包、菠蘿麵包、牛角包、蛋糕捲、鬆餅、貝果、蛋撻、雞蛋糕等，有餘裕還能放進烤箱回溫，是家長激推的簡便早餐。 許多家長會在Facebook分享如何幫孩子準備早餐： 「麵包加美祿是媽媽的好朋友」 「早上來不及一手抓孩子，一手抓昨晚買好的麵包」 「烤箱或熱壓機加熱3分鐘就能吃，超級方便」

NO.2 多士、三文治 用多士夾上生菜、火腿、雞蛋等做成三文治簡單又營養，有時孩子早上起床沒胃口，也會用一片多士搭配鮮奶輕鬆解決一餐，早餐店或便利商店現成的三文治也是許多家長的首選，省去製作時間，可以在爭分奪秒的早晨中準時送孩子進校門。 FB上有家長分享便捷準備早餐的經驗： 「只要買好一袋多士，供餐2、3天不成問題」 「我家會囤各種吐司果醬，鹹的甜的讓小朋友每天換口味」 「推薦洪瑞珍三文治，小朋友蠻愛，又很方便帶著吃」 「趕著進教室都早餐店三文治隨便抓，有吃飽最重要」

NO.3 包子、饅頭、銀絲卷 有些爸媽不擅長廚藝，但又想讓孩子吃到有營養又熱騰騰的早餐，包子、饅頭、銀絲卷等是眾多家長大推的快煮早餐之一，只要上鍋蒸氣加熱幾分鐘，等孩子刷牙洗臉完就能吃上早餐，經常會有家長在全聯Facebook群組上詢問，有甚麼好吃的包子、饅頭適合當成早餐選擇，話題獲得熱烈回應，除了經典的肉包、蔥花捲、芝麻包、鮮奶饅頭等，也釣出許多創意新口味。 例如黑糖銀絲卷被多數家長推薦： 「淋煉乳小孩超愛吃」

「不會太甜剛剛好」

「私心推薦夾生菜、芝士！還能加顆蛋營養滿分。」

「因為可以邊吃邊玩、撕薯條，難怪小朋友喜歡」

NO.4 炒飯/麵/米粉、鐵板麵 炒麵、炒飯有蔬菜、肉片、海鮮，可以加入各種自己喜歡的配料，快速上桌同時營養也不馬虎，是不少爸媽推薦的自煮早餐之一。許多親子部落客會分享炒麵食譜，只要食材豐富，每天換著花樣搭配不同配料，或是主食麵條換成烏龍麵、義大利麵、板條、米粉等，不需高超廚藝也能讓孩子吃的開心又兼顧營養。 網友紛紛分享： 「全家人都愛吃炒麵」 「前一晚備好料，早上其實煮很快」 「中式胃的兒子，麵包三明治都不吃，只愛吃飯麵」 「不想洗太多碗，強烈推薦主婦們早上做炒麵」

蛋餅

NO.5 蛋餅 蛋餅或捲餅是許多家長們推薦的兒童早餐，因為份量不多又有蛋香味，小朋友的接受度較高。除了最經典的肉鬆、粟米、煙肉、芝士、吞拿魚味，蛋餅最受家長推崇的原因還有可以變換各種配料，像是小孩愛吃的薯餅、熱狗、明太子起司、總匯等，通通包進蛋餅中，讓不少家長表示很營養又省心。 「蛋餅不用退冰直接打顆蛋下去煎，好吃又快速，小朋友接受度都很高」

「好市多有賣一種捲餅，不想開火的時候烤箱烤一烤超方便」

「比起吐司更喜歡吃蛋餅。」

NO.6 燕麥、麥片、穀物片 有些孩子胃口較小，或是早起食慾還沒恢復，許多爸媽會在家裏準備麥片、穀物片，搭配鮮奶或豆漿，讓孩子在早上簡單填個肚子。 市面上有眾多麥片、穀物片製成符合小孩口味，例如朱古力、蜂蜜、水果等，甜甜脆脆的口味非常受到小孩喜愛。另外還有非油炸的全穀物燕麥，不僅健康，還能搭配乳酪和水果，成為爸媽推薦的快速早餐選擇： 「小孩不想吃早餐時就派出牛奶加麥片」

「加點水果、乳酪、蜂蜜，小孩愛吃還健康」

「麥片真的是最快速的早餐了。」

NO.7 粥類 早餐吃粥是許多家中長輩的習慣，早上吃一碗溫熱的粥不僅對腸胃有益，粥還可以做成甜、鹹多種口味，豐富口味吃不膩。孩子如果感冒或腸胃不適，早餐就不合適吃太油膩或不易消化的食物，稀飯和粥類成為家長心中的早餐救星。 除了白稀飯配肉鬆，現在也有許多品牌推出即食粥，可以直接加熱食用，親子作家也推薦快煮粥的方法，可以在前一晚將米和配料放進電鍋先煮，保溫到早上就可以吃上一碗熱呼呼的粥，好吃還超有營養，讓不少家長紛紛推薦可以煮粥和稀飯，孩子喜歡又健康。

NO.8 水煮蛋、茶葉蛋 營養的早餐包含五穀根莖類、蛋白質、蔬菜、水果，其中好的蛋白質可以是營養活力關鍵，許多家長表示都會讓孩子在早上吃1、2顆水煮蛋，可以有飽腹感又是優質蛋白質，是不少家長推薦的營養快速早餐，而便利商店的茶葉蛋有做簡單調味，也受到小孩喜愛。 有家長在Facebook分享，除了自煮水煮蛋，市面上推出多種茶葉蛋口味，甚至有麻辣、阿薩姆等口味： 「不錯吃，買過二次，大人小孩都愛吃」

「超級好吃的茶葉蛋，蛋黃是濕潤好吃款」

「有點鹹但蠻入味的，比超商的好吃，常買」

NO.9 水果 早餐除了要吃飽，水果富含的營養素也不能忽略，像是番石榴、香蕉、葡萄、蘋果、奇異果、百香果等，都各有不同的營養價值，有些孩子不樂意吃蔬菜，但甜甜的水果卻願意入口，因此家長也會準備一些水果讓孩子當作早餐。 有家長在網絡上分享，會給小孩直接帶一根香蕉，有飽足感又有吃到水果，蘋果或番石榴可以先切好再裝進密封袋，葡萄也是方便攜帶的水果： 「我都會帶水果讓孩子到校吃」

「怕孩子午飯前肚子餓，墊些水果比餅乾零食好」

「小朋友早上沒胃口，主食吃得很少，我就讓他吃點番石榴、蘋果增加飽足感」