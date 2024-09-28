兒童書展暨超級親子用品展今開鑼 過百參展攤位 消費滿$500送禮品包 記者直擊7大必買超筍好物

兒童書展暨超級親子用品展今早開始至29日完結，過百展商帶來大量優惠。其中持有成人VIP門票或消費滿$500即可換領禮品包，每日更有大量1元優惠貨品，買滿指定金額更可換領星宇航空成人來回台北機票一套。現場更有不同攤位遊戲、超大兒童充氣遊樂園及極多打卡位予小朋友「放電」。記者現場直擊父母7大必買超筍好物 ！

兒童書展暨超級親子用品展歷史圖片

大量遊樂打卡設施 小朋友開心任玩 現場設多個「放電」設施，如超大型兒童充氣樂園及荔園嘉年華。小朋友憑入場門票登記即可免費玩一次，現場所見小朋友跳個不停，十分興奮。另外現場8個荔園經典遊戲如「開心掟彩虹」及「射波英雄傳」，讓大人重溫舊日回憶，讓小朋友了解舊時遊戲。現場更有不少荔園打卡裝置及歷史展覽，讓到訪者留下溫馨記憶。

小朋友可試玩「直播帶貨」 近年直播帶貨大熱，有參展商將概念帶到會場，舉辦「小小直播主持」比賽。小朋友只需在鏡頭前簡單介紹自己及一本自己喜愛的書本即可，得獎主播可獲得個人形象指導及主持培訓指導，訓練小朋友自信及口才。

首屆大灣區BB展推大量優惠 同場的首屆大灣區BB展正在舉行的BB搬公仔大賽更吸引不少人眼球，一眾扮鬼扮馬的BB超級可愛，立即秒殺不少相簿空間。附近有展商售賣有機無添加BB食品，299元即從19款不同BB食品中帶走7樣產品，大量有機產品無添加糖及防腐劑，最適合小朋友食。記者即場試食乳酪粒，嘗到淡淡水果乳酪味，習慣清淡口味的大人亦可一嘗。

兒童書展大量優惠 $100 4本書

附近亦有不少書商參展，售賣大量優惠補充練習、課外書及繪本等。部分書商甚至推出超低價100元4本書及20元1本英文書優惠吸客，絕對值得父母帶子女到場選購。

記者現場搜羅7項父母必買超筍好物！

每日限量$1優惠



大會與多個展商合作推出限量1蚊優惠及獨家套裝，每日限量包括$1超值產品包括：尚朋堂電焗爐、Kalos Block 聯乘 SPY x FAMILY 求愛時刻 花型積木、馬百良生薑硬糖、人氣卡通貼紙、記憶認字教材、洗手液、畫畫套裝／火箭積木、英文故事書、史努比食品級迷你矽膠鍋鏟或湯杓、Bantex 軟皮拖鞋、Mindo併貓貓、「元光寶盒」桌上遊戲等，更有機會免費獲得華服攝影套餐！數量有限，先到先得！

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