兒童遊戲治療師推薦透過拼砌LEGO® DUPLO®助幼童建立自尊五感 五大貼士助家長輕鬆寓教於樂

入讀幼稚園可謂幼童人生中第一個重要轉捩點，在沒有父母的伴陪下，面對全新的環境，普遍都會出現自信心下降的現象。兒童遊戲治療師何珈燕（Natalie）指出適當的玩具及家長的配合，可以有助建立幼童的「自尊五感」，為進入學校教育前做好準備，加強校園生活適應能力。 Natalie指出 LEGO® DUPLO®以不同的主題、人物和顆粒「寓教於樂」，有助幼童從玩樂中認識世界，更非常適合發展孩子的五感。Natalie於LEGO® DUPLO®舉辦的「DUPLO Academy」中，以全新針對幼童而設的農場系列，指導家長如何透過與幼童一起拼砌，給予家長五大貼士，啟發孩子們建構自尊五感，從而打好學習及適應學校生活的根基。 從小建立自尊五感 勝利人生的重要基石 兒童遊戲治療師何珈燕指出自尊靠五項面向建立，分別為方向感（Mission）、安全感（Security）、能力感 （Competence）、獨特感（Selfhood）及聯繫感（Affiliation），簡稱「自尊五感」。玩樂是小朋友成長必需的元素，愉快及適合的遊戲有助孩子早期發育，包括建立自尊五感。自尊的建立是18個月至3歲的學前幼童最重要的學習課題之一，因為他們即將要進入學校接受教育，需要面對新環境、新挑戰以及朋輩間的比較所帶來的壓力和自信打擊。若然幼童 在學前能夠透過遊戲打好建立自尊的基石，將能加強面對壓力和對抗自信受到打擊的能力，不止對未來的學習重要，更有助日後的成長。

貼士一：帶有明確目標感的玩具 有助增方向感（ Mission ） 幼童進入學校教育，代表家長不再是全天候照顧，開始需要進行一些自主選擇，要是缺乏自尊五感中的方向感，未能建立出為個人決定負責的決心和自信，往往就會面臨不敢作出選擇的困境。故此，Natalie建議家長應該透過像LEGO® DUPLO®帶有明確目標感的玩具，引領幼童根據說明書進行拼砌，減少自身的介入，讓他們學習如何明確地朝著目標一步步進發，慢慢建構出方向感。

貼士二：無分對錯的玩具助增加安全感（ Security ） 幼童在進入學校教育後，開始需要面對各種不同的規則和限制，以及種種預設期望，這有機會影響他們對於自己個人能力的信任，故此家長應在入學前就開始透過遊戲培養他們的安全感。 Natalie認為LEGO® DUPLO®的獨特之處在於沒有絕對的對與錯，有助於建立一個讓幼童感到安全的 玩樂環境，去除他們對於犯錯的心理負擔，讓他們在無須擔心自己是否做得好的情況，放心表達自己，從而增加安全感，為入學做好準備。此外，Natalie亦特別提醒家長要有開放想像的心，應避免說「錯了」之類的說話去進行批判，並以一些引導性及正面的說話去協助他們發掘及探索。

貼士三：由零開始建立 增幼兒能力感（ Competence ） 進入學校接受教育後，孩子將會開始接收大量的新知識，隨之亦會發現到自己有些事情做得比較好的同時，有些地方卻總是未如理想，若他們過於顧慮自身的缺點，就會出現自信危機，對其長遠發展造成影響。LEGO® DUPLO®是一款讓幼童由零開始一步一步建構的玩具，無論他們是否擁有相關天分，都能靠 努力一步一步完成，從而取得成功和成就感，並逐漸意識到自己的優點。以全新農場系列為例，他們可以利用顆粒拼出不同的蔬菜，不單認識大自然，更能從拼砌中得到成功感。這種成功感有 助他們應對將要在學習中會面對到的各種狀況。

貼士五：進行角色扮演增聯繫感（ Affiliation ） 常說學校是社會的縮影，幼童的社交圈子會隨著進入學校教育而逐漸擴大，而朋輩間的互動相處 將會影響他們的長遠發展，他們開始需要在人際關係中感到被接納、認同、欣賞及尊重，亦會慢慢重視歸屬感。Natalie建議家長可以在遊戲期間，以日常事物作話題，鼓勵他們分享，去幫助他們培育聯繫感。以全新農場系列為例，當中的有不同的昆蟲及蔬果，每個都有著不同的表情，可以藉此做到角色扮演，更容易地表達自我，從而習慣分享自己的想法，增強他們的聯繫感，對適應校園生活非常有幫助。