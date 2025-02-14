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2025-02-14 17:00:00

兒童食譜︱精選3個健康好味簡單親子小食 古早味蛋糕/雪糕蛋白餅/菠菜三文魚蛋餅

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兒童食譜︱精選3個健康好味簡單親子小食 古早味蛋糕/雪糕蛋白餅/菠菜三文魚蛋餅
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市面上的零食大多有添加劑，較不適合小朋友長期食用。家長如希望小朋友吃得健康，不妨這個週末與子女在家自製健康美味小食，促進親子關係之餘，更能享受無添加有益小食。

親子一同下廚可促進關係。（網絡圖片）

兒童食譜︱兒童版古早味蛋糕

近年大熱的古早味蛋糕材料及做法簡單，輕易能在家復刻。古早味蛋糕相比焗蛋糕較為健康，即使多吃兩件亦不會熱氣。兒童版古早味蛋糕只需1小時就有得食，最適合懶人！

 

材料： 

低筋麵粉 75

雞蛋 3

 黃糖 40

植物油 20

85克，可用牛奶或配方奶代替。 

雲尼拿油 數滴，如沒有可不用。 

 

步驟：

1. 打蛋後將蛋白分離，備用。

2. 油、水，蛋黃同面粉過篩後拌好。

3. 蛋白分3次放黃糖，將蛋白打至企身。

4. 再將蛋白分3次加入蛋黃，緊記輕力拌勻。

5. 加入雲尼拿油後拌勻。

6. 在模具內掃油，再倒入蛋漿。

7. 敲數下模具，減少氣泡。

8. 用碗或保鮮紙封好麵糰表面。

9. 中火水滾後蒸45分鐘，熄火焗3分鐘。

10. 焗完倒扣，等凍脫模。

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兒童版古早味蛋糕材料做法簡單！（網絡圖片）

兒童食譜︱雪糕蛋白餅

雪糕蛋白餅外形與雪糕相似，小朋友一定喜歡！蛋白餅與咖啡味道十分合襯，家長可留起部份蛋白餅作平日下午茶之用。

 

材料：

蛋白 60g

糖粉 60g

朱古力及OREO 適量

迷你雪糕筒 適量

堅果或果乾 適量

 

步驟： 

1.將蛋白與糖粉混合，隔水加熱至4050度。再打發至帶有豎立的尖角，裝入擠花袋。

2. 在迷你雪糕筒內放入適量的堅果或果乾增加口感。

3. 在雪糕筒上，用花型擠嘴擠出雪糕模樣。

4. 撒上朱古力及OREO，放入果乾機以60度焗5-6小時。

兒童食譜︱三文魚菠菜蛋餅

三文魚菠菜蛋餅是大人細路都啱食的小食。三文魚含有豐富的蛋白質及Omega-3，有助小朋友腦部及視力發展。菠菜則是家長的補血之選，有效預防貧血。

 

材料：

雞蛋 3

三文魚 50

菠菜 200

洋蔥 ¼個

1/3茶匙

胡椒粉 適量

 

做法：

1. 先將菠菜及洋葱洗淨，菠菜切小段，洋葱切條。

2.三文魚煎熟或蒸熟後，拆肉備用。

3. 打勻雞蛋後加入鹽和胡椒粉，拌勻備用。

4. 預熱油鍋，將洋葱炒香至軟身，再加入菠菜炒至軟身。

5. 加入蛋液。

6. 當雞蛋半熟時，可以鋪上三文魚碎。

7. 最後轉小火煮約58分鐘，即可。

菠菜三文魚蛋餅中含有豐富營養，大人細路都啱食。（圖片轉自FB「有了Curtis 我們的世界變得不一樣」）

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