兒童食譜︱精選3個健康好味簡單親子小食 古早味蛋糕/雪糕蛋白餅/菠菜三文魚蛋餅

市面上的零食大多有添加劑，較不適合小朋友長期食用。家長如希望小朋友吃得健康，不妨這個週末與子女在家自製健康美味小食，促進親子關係之餘，更能享受無添加有益小食。

8. 用碗或保鮮紙封好麵糰表面。

6. 在模具內掃油，再倒入蛋漿。

3. 蛋白分3次放黃糖，將蛋白打至企身。

2. 油、水，蛋黃同面粉過篩後拌好。

雲尼拿油 數滴，如沒有可不用。

近年大熱的古早味蛋糕材料及做法簡單，輕易能在家復刻。古早味蛋糕相比焗蛋糕較為健康，即使多吃兩件亦不會熱氣。兒童版古早味蛋糕只需1小時就有得食，最適合懶人！

兒童食譜︱雪糕蛋白餅

雪糕蛋白餅外形與雪糕相似，小朋友一定喜歡！蛋白餅與咖啡味道十分合襯，家長可留起部份蛋白餅作平日下午茶之用。

材料：

蛋白 60g

糖粉 60g

朱古力及OREO 適量

迷你雪糕筒 適量

堅果或果乾 適量

步驟：

1.將蛋白與糖粉混合，隔水加熱至40至50度。再打發至帶有豎立的尖角，裝入擠花袋。

2. 在迷你雪糕筒內放入適量的堅果或果乾增加口感。

3. 在雪糕筒上，用花型擠嘴擠出雪糕模樣。

4. 撒上朱古力及OREO，放入果乾機以60度焗5-6小時。