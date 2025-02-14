兒童食譜︱精選3個健康好味簡單親子小食 古早味蛋糕/雪糕蛋白餅/菠菜三文魚蛋餅

市面上的零食大多有添加劑，較不適合小朋友長期食用。家長如希望小朋友吃得健康，不妨這個週末與子女在家自製健康美味小食，促進親子關係之餘，更能享受無添加有益小食。
兒童食譜︱兒童版古早味蛋糕
近年大熱的古早味蛋糕材料及做法簡單，輕易能在家復刻。古早味蛋糕相比焗蛋糕較為健康，即使多吃兩件亦不會熱氣。兒童版古早味蛋糕只需1小時就有得食，最適合懶人！
材料：
低筋麵粉 75克
雞蛋 3隻
黃糖 40克
植物油 20克
水 85克，可用牛奶或配方奶代替。
雲尼拿油 數滴，如沒有可不用。
步驟：
1. 打蛋後將蛋白分離，備用。
2. 油、水，蛋黃同面粉過篩後拌好。
3. 蛋白分3次放黃糖，將蛋白打至企身。
4. 再將蛋白分3次加入蛋黃，緊記輕力拌勻。
5. 加入雲尼拿油後拌勻。
6. 在模具內掃油，再倒入蛋漿。
7. 敲數下模具，減少氣泡。
8. 用碗或保鮮紙封好麵糰表面。
9. 中火水滾後蒸45分鐘，熄火焗3分鐘。
10. 焗完倒扣，等凍脫模。
兒童食譜︱雪糕蛋白餅
雪糕蛋白餅外形與雪糕相似，小朋友一定喜歡！蛋白餅與咖啡味道十分合襯，家長可留起部份蛋白餅作平日下午茶之用。
材料：
蛋白 60g
糖粉 60g
朱古力及OREO 適量
迷你雪糕筒 適量
堅果或果乾 適量
步驟：
1.將蛋白與糖粉混合，隔水加熱至40至50度。再打發至帶有豎立的尖角，裝入擠花袋。
2. 在迷你雪糕筒內放入適量的堅果或果乾增加口感。
3. 在雪糕筒上，用花型擠嘴擠出雪糕模樣。
4. 撒上朱古力及OREO，放入果乾機以60度焗5-6小時。
兒童食譜︱三文魚菠菜蛋餅
三文魚菠菜蛋餅是大人細路都啱食的小食。三文魚含有豐富的蛋白質及Omega-3，有助小朋友腦部及視力發展。菠菜則是家長的補血之選，有效預防貧血。
材料：
雞蛋 3隻
三文魚 50克
菠菜 200克
洋蔥 ¼個
鹽1/3茶匙
胡椒粉 適量
做法：
1. 先將菠菜及洋葱洗淨，菠菜切小段，洋葱切條。
2.三文魚煎熟或蒸熟後，拆肉備用。
3. 打勻雞蛋後加入鹽和胡椒粉，拌勻備用。
4. 預熱油鍋，將洋葱炒香至軟身，再加入菠菜炒至軟身。
5. 加入蛋液。
6. 當雞蛋半熟時，可以鋪上三文魚碎。
7. 最後轉小火煮約5至8分鐘，即可。