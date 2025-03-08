兒童齒科牙醫分享5大SEN兒童護牙貼士 用此秘密武器刷牙「慳水慳力」

希望 SEN子女乖乖刷牙，是不少家長的煩心事。香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈分享5大SEN兒童護牙貼士及1大「祕密武器」，減省SEN兒童與家長搏鬥時間。她認為，從小培養良好刷牙習慣及將刷牙變為生活趣事是SEN兒童擁有健康牙齒關鍵。
SEN兒童涵蓋不同類別，當中包括自閉症譜系障礙、注意力不足/過度活躍症及智力障礙等。林珮盈表示，不少SEN兒童的口部肌肉較普通人敏感，不喜歡他人觸碰嘴唇及被牙刷碰到牙肉的感覺，抗拒刷牙亦屬常事。
SEN護齒貼士｜為刷牙增添樂趣
刷牙對大部分SEN兒童及家長來說是一件苦差，家長及兒童每日需花費大量時間在此事上格鬥 。林珮盈認為，家長可改變習慣，不必執著於早上刷牙後才能進食，吃早餐後刷牙亦無不可，不需太執著細節。
「有時候把刷牙轉化為遊戲，更易讓子女接受刷牙，甚至刷牙亦未必要在廁所進行」，她分享，有家長試過將刷牙移師至客廳梳化上，讓小朋友躺在自己大腿上先用牙刷把牙垢刷走，其後再到廁所用牙膏多刷1次，幫助他適應刷牙的感覺。坊間亦有推出互動APP，兒童能一邊刷牙，一邊與卡通角色互動玩遊戲，令他們不抗拒刷牙。
SEN護齒貼士｜使用三頭牙刷或電動牙刷
林珮盈推薦家長可為SEN子女選購特別設計的三頭牙刷。與傳統牙刷只有單面刷毛的設計不同，三角牙刷特設3面刷毛，用家可同時間清潔內外側面及咀嚼面，讓刷牙變得輕鬆簡單，「慳水慳力」，快速完成刷牙步驟。
電動牙刷同樣是好幫手！林指出，有些兒童較為容易接受電動牙刷，家長可以讓子女嘗試不同牙刷，找出適合牙刷 。
SEN護齒貼士｜留意牙膏氟化物含量
氟化物是有效預防蛀牙的化學物。林建議家長必須選擇含氟牙膏，已患蛀牙的兒童更需使用含1,000ppm氟化物的牙膏 ，但市面上的兒童牙膏往往含氟量不足。 被問及補救方法時，她表示香港自來水已經含有氟化物，可幫助市民預防蛀牙，但強調應使用氟含量貼近1,000ppm的牙膏，以達到護牙效果。對於有家長選擇天然成份但無氟化物的牙膏，林珮盈則認為這難以取代含氟牙膏，建議家長使用紗布清除多餘的牙膏。
SEN護齒貼士｜從小培養刷牙習慣
許多SEN幼兒習慣有規律的生活習慣，不願意輕易改變原有的生活習慣。林珮盈建議，家長可從小培養子女刷牙習慣，即使嬰兒仍未長出牙齒，仍可用紗巾輕抹口腔，讓清潔牙齒成為例行公事。
SEN護齒貼士｜「多食少餐、取而代之」
她最後分享2個口訣：「多食少餐」及「取而代之」。「多食少餐」是指讓小朋友於正餐內盡量吃飽，減少吃零食的次數。由於頻繁進食會讓口腔酸度增加，提高蛀牙機會，因此減低進食頻率可降低蛀牙風險。另外，家長可選擇水果、清水或牛奶代替糖果、朱古力及汽水，減低子女蛀牙機會。