兒童齒科牙醫分享5大SEN兒童護牙貼士 用此秘密武器刷牙「慳水慳力」

希望 SEN子女乖乖刷牙，是不少家長的煩心事。香港大學牙醫學院兒童齒科臨床助理教授林珮盈分享5大SEN兒童護牙貼士及1大「祕密武器」，減省SEN兒童與家長搏鬥時間。她認為，從小培養良好刷牙習慣及將刷牙變為生活趣事是SEN兒童擁有健康牙齒關鍵。

SEN兒童涵蓋不同類別，當中包括自閉症譜系障礙、注意力不足/過度活躍症及智力障礙等。林珮盈表示，不少SEN兒童的口部肌肉較普通人敏感，不喜歡他人觸碰嘴唇及被牙刷碰到牙肉的感覺，抗拒刷牙亦屬常事。

SEN 護齒貼士｜為刷牙增添樂趣

刷牙對大部分SEN兒童及家長來說是一件苦差，家長及兒童每日需花費大量時間在此事上格鬥 。林珮盈認為，家長可改變習慣，不必執著於早上刷牙後才能進食，吃早餐後刷牙亦無不可，不需太執著細節。

「有時候把刷牙轉化為遊戲，更易讓子女接受刷牙，甚至刷牙亦未必要在廁所進行」，她分享，有家長試過將刷牙移師至客廳梳化上，讓小朋友躺在自己大腿上先用牙刷把牙垢刷走，其後再到廁所用牙膏多刷1次，幫助他適應刷牙的感覺。坊間亦有推出互動APP，兒童能一邊刷牙，一邊與卡通角色互動玩遊戲，令他們不抗拒刷牙。