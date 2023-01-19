兔年特別版限定系列合集(持續更新)

2023年農曆新年話咁快就到，一系列兔年新春限定系列搶先登場，當中不乏時裝、美食、家具飾品、手袋、妝物，不論大玩白兔或兔耳圖案印花元素，或象徵喜慶的紅色，都盡顯別出心裁的新年設計，大家記得唔好錯過以下新年限定的新品啦！

兔年特別版限定系列│ ANTEPRIMA/WIREBAG 在經典的MINI STANDARD WIREBAG加上可愛的兔耳朵和圓渾的毛球尾巴，將兔子活潑的性格表露無遺；它有金色與棕色兩色，適合喜慶日子使用，附有金屬長鍊，可斜揹或側揹；另外，還有兔年特別版PECCHIA tote外形生動跳脫，即使簡約穿搭亦輕易成為亮點！

兔年特別版限定系列│ MARIMEKKO 2023 CNY RULLA COLLECTION 兔年新年限定系列 為慶祝兔年，Marimekko從印花檔案庫中重攜一款自品牌成立首位日籍創意設計師 Katsuji Wakisaka 於1981年推出的 Rulla(滾軸)系列印花，結合中國傳統生肖兔子，推出新年限定 Capsule 系列。系列包括兩款衛衣和兩款T恤，以暖色調為主，包括玫瑰果紅和奶油黃配色，再飾以可愛的Rulla圖案，大面積植絨觸感印花設計，增添俏皮亮點與活潑氛圍。用料更選用具認可的100%有機棉ORGANIC COTTON，從種棉到成衣，全程無污染，貫徹Marimekko走向永續環保時尚的理念。 Rulla印花更延伸至配件單品及家品之上，當中的斜揹袋和水樽袋以100% RECYCLED NYLON製成，別具環保意義。白色為底色的對杯、小方碟等產品，是低調又具質感的送禮之選。

兔年特別版限定系列│ NEW ERA 2023 CNY LOONEY TUNES Collection New Era今年推出CNY Looney Tunes系列，以動畫中萌趣活潑的主角，如賓尼兔、翠兒與阿寶等融入最新帽飾服飾。系列備有多款人氣帽型：9FORTY版型高挺，完美修飾配戴者面型輪廓，黑色帽款上印有充滿喜感的賓尼兔正在抓住他自己的耳朵，而卡其色帽款則印上趣緻的翠兒穿著賓尼兔服裝，可愛非常。漁夫帽則有兩面可穿戴的設計，一側飾有賓尼兔圖案，另一面則突出各個《Looney Tunes》角色的圖形。是次系列亦同步推出為小童而設的KIDS 9FIFTY帽型，以吉祥紅色作主色調，帽上的《Looney Tunes》角色皆穿上賓尼兔服飾，充滿童趣。 CNY Looney Tunes系列亦備有同款新春服裝，短袖白T恤印上多個《Looney Tunes》角色裝扮成兔子的造型。寬鬆短袖T恤的正面圖案以印花工藝，描繪出賓尼兔的搞怪表情。系列服飾同樣有推出童裝設計灰色T恤，為小童打扮出充滿活力的新春穿搭。

兔年特別版限定系列│ Pandora 全新農曆新年主題飾品 Pandora的串飾一向受歡迎，今年推出多款充滿吉祥寓意和幸運象徵的飾品，非鍍14k玫瑰金兔年生肖串飾，以象徵和平、優雅和幸運的兔為靈感。立體的兔子捧着一顆紅色心形人造水晶，雙眼鑲嵌璀璨的粉紅色人造水晶，為新一年造型添上活潑生氣。而應節的麻雀三重吊飾象徵過年與親朋相聚的必備節目，在中華傳統文化中，「六」代表著幸運，三個六字相連帶有事事順利的祝福，適合愛打麻雀的女生。

兔年特別版限定系列│周生生福兔賀歲金飾 生生有禮「賀年及生肖篇」 生生有禮「賀年及生肖篇」以足金小兔加上金錢幣為設計主題，款式包括戒指、耳環及吊墜。金兔造型飽滿圓潤，工藝精巧細緻，細膩捕捉兔子的萌趣表情，而搭配金錢幣，意取錢「兔」無量之諧音，寓意「財源滾滾、好運連連」，為佩戴者傾注美滿祝福。