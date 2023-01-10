兔年運程2023｜12生肖整體運程一文睇清 屬兔人際關係緊張 肖豬易招人妒忌

兔年將至，相信大家都非常關注自己生肖的兔年運程，今次請來龍翔風水命理的黃國權師傅，分析兔年的十二生肖整體運程預測，包括各個生肖的吉星與凶星，讓大家率先看看今年的運程如何，以及需要注意的地方，過一個順順利利的兔年。 兔年運程 2023 ｜屬 兔「犯太歲」 人際關係緊張會有打鬥？ 吉星扶持 自帶 威嚴 吉：歲駕、將星、玉堂、文昌 凶：太歲、劍鋒、天哭、伏屍 屬兔的朋友，今年是「值太歲」之年，是「犯太歲」的其中一種，其中人際關係變得緊張、容易與人磨擦，加上「劍鋒」星的影響下，令雙方各執一詞、劍拔弩張，甚至有打鬥、血光之事。而在職場上，縱然地位有所提升，也切忌鋒芒過露。 此外，在生活上、工作上需要使用切割工具時，亦要打醒十二分精神，小心手肘、手腕等位置，尤其新曆5、9、1月。與此同時，受「天哭」星影響，個人情緒顯得低沉、多愁善感；亦容易遇上不愉快的事情。而「伏屍」星，令事情進展緩慢，亦財運、感情皆有負面影響。 不過，今年亦有頗多吉星扶持，其中有「歲駕」。確實本年是「值太歲」的年份，但同時亦意味著屬兔的朋友有「太歲」的權威性，另外，「將星」有提升個人統率力、領袖魅力的幫助，自有一股威嚴，對於決斷事情、提升同事或下屬仕氣很有幫助。 此外，亦有「玉堂」這顆貴人星，它代表著「晚上出現的貴人」，所以工作會議、洽談生意、交際應酬，不妨可以多安排於中午3時之後進行。而大家都認識的「文昌」星，對學習有正面幫助。所以，本年屬兔的朋友，本年是學習之年，尤其是待人接物這方面，縱然職權上升機遇，但「有風唔好駛盡𢃇」，凡事「力留三分」，對人對己都是好事。 屬兔藝人有姜濤、Tiger。

兔年運程 2023 ｜屬 龍易 得 男貴人 相 助 一掃頹風 吉：太陽、天空 凶：六害、扳鞍、晦氣 屬「龍」的朋友，今年有「太陽」吉星幫助，一方面容易得到男性貴人幫助之外，亦能提升個人行動力、積極性，過往打算開展的計劃，是時候實行。當然，「太陽」在易經內代表陽之極端，留意做事過於雷厲風行，加上今年「晦氣」影響，會覺得其他人跟不上自己節奏、做事慢的感覺，以至易對其他人發「晦氣」，要多加留意。 與此同時，今年有「天空」星輔助，它代表著個人想法有新突破，以有別於行業傳統的方式行事；而且加上「太陽」，有萬里晴空之象，喻意事情進展暢順，一掃頹風之感。 另一方面，需要留意受「六害」影響，有容易被人暗算、背後是是非非之事，以至個人變得敏感，放大負面情緒；以至今年發病的話會較難斷尾，康復進度變得緩慢。配合「太陽、晦氣」星，對做事方式顯得急進，脾氣變大，是非由此而生。 最後有「扳鞍」星，其意思是馬背上馬具，有出外四處奔走之意，但同時有顛簸、疲累之感，精神虛耗較大；同時，亦要留意交通問題，以至電單車、單車等意外。



屬龍藝人有許廷鏗、Frankie。

兔年運程 2023 ｜屬 蛇負面星多 易 搖擺不定 吉：天乙、驛馬 凶：破碎、喪門、孤辰、的煞 屬蛇的朋友，今年負面的星較多，當中有「的煞、破碎」星，容易令人性格變得搖擺不定、做事虎頭蛇尾，容易放棄的影響。與此同時，事情亦缺乏組織，稍一不慎就要推倒重來。而配合「驛馬」，人際關係易有離別之事。 另一方面，今年有「喪門」星，個人健康上轉弱，諸如腰腳、肋骨、肩等等，亦需要多加留意長輩精神狀況轉差，心血管、炎症等問題；同時避免在5、11月在東南方組裝傢俱。最後在「孤辰」影響之下，屬蛇的你，情緒容易鬱悶，在人際關係上亦會顯得被動，尤其對單身男性更為影響。 尤幸今年得到「天乙」這顆力量較大的貴人星幫助，容易得其他人提攜，在工作層面上亦有升職之利。而由於「天乙」代表「日間出現的貴人」，所以無論職場上、感情上，初次見面時可考慮多在日間進行，事情會更有助力。此外，在「驛馬」星影響之下，今年外出機遇多，當中有旅行、公幹之餘，搬屋、搬公司、移民等亦是，尤以3、7、11月。 屬蛇藝人有謝安琪、Ivy so。

兔年運程 2023 ｜屬 馬易招惹官訟是非 宜 多幫助身邊人 吉：天喜、太陰 凶：三刑、貫索、勾神 屬馬的朋友要留意，今年是「破」太歲之年。在「三刑」星的影響之下，容易招惹到官訟是非、交通問題，以至個人情緒容易出現多疑、糾結的情況。加上今年有「貫索」星，有被人困綁之意，所以很多事情容易被制肘，同時加強了「三刑」的影響力。另外，「勾神」星令到自身負能量多，所以避免探病，免沾病氣。而無論公事或私事上，都有糾纏不清、爭吵煩惱等。 尤幸，屬馬的朋友今年得到「天喜、太陰」兩顆吉星幫助，亦能緩衝凶星影響。當中的「天喜」故名思意代表開心事，例如工作上得到升職機會、感情關係更進一步、以至懷胎生育都有正面幫助。與此同時，「太陰」星令你容易得到女性貴人的扶持，而且在感情上，亦有人為你默默付出。同時，「太陰」對於累積財富，以及意外之財皆有幫助。 所以，對於已經拍拖一段時間的朋友，今年是個成婚的時間；即使是單身，亦能夠增加人緣。此外，今年可以透過喜事沖喜之外，亦可以多做善事、積陰德。另外行事上適宜低調，有能力及時間的話，不妨多多幫助身邊人，亦可加強吉星對你的幫助。 屬馬藝人有Stanley、Day、Marf、Candy。

兔年運程 2023 ｜屬 羊吉星多 工作機遇處處 吉：天解、唐符、華蓋、三台 凶：五鬼、官符、血刃、浮沉 屬羊的朋友，本年與太歲相合，所以有力量的吉星頗多。先有「天解」，在玄學入面有「化解陽事用天解」這句話，「陽事」指看得見的事情、問題，能有助化解正面衝突，同時「天」屬「乾卦」，代表上級、老闆；而且配合「華蓋」——它代表皇帝上方遮風擋雨的保護傘，加強本年上司對屬羊朋友的助力，以至決策能力。 此外，「三台」又為「三公」，在周朝開始就是繼皇帝之下，職位最高的大臣；有發布司政以至掌控軍權的能力，而且對交際應酬亦有幫助。同時，「三台」又是「天階」，幫助皇帝登上高峰，令屬馬的朋友容易踏上「青雲路」，工作機遇處處。另外，「唐符」對求職、求財皆有幫助，所以若已待業一段時間，或在職人仕想突破現況，要好好把握今年機會。 雖然今年工作機會處處，亦要留意樹大招風，因為今年亦有數顆凶星，當中有「官符」，易招惹官非訴訟、被人投訴之事。此外，受「血刃」影響之下，易有血光之事，一方面要留意使用切割工具，也要留意血液相關毛病如血壓、血管閉塞等。最後有「浮沉」，影響個人精神狀況、表現不穩定等，引致人際關係上有疏遠之象。 屬羊藝人有Alton、Lokman。

兔年運程 2023 ｜屬 猴易被老闆委以重任 留意 財物被盜 吉：地解、月德、國印 凶：小耗、死符、劫煞 屬猴的朋友，今年與太歲「暗合」，得數顆吉星照耀。之前屬羊的朋友本年有「天解」，能有助解決正面衝突，而屬猴的你，得到「地解」的幫助，能夠解決、緩衝小人是非；同時「地」屬「坤卦」，為女性又為民眾，一方面易得女貴人相助，同時有助聚集朋友，共同集思廣益。與此同時，今年受惠於「月德」，有逢凶化吉的幫助，而且「月」屬陰性，同樣得女貴人幫助。此外，也有「陰德」的意思，所以可多做善事，加強「月德」助力。 另外，「國印」代表皇帝「玉璽」，是權力象徵，所以在職位上有上升之外，亦容易被老闆委以重任，以至在談判上更有威嚴、氣勢。配合「地解、月德」，本年宜懷柔、低調的態度行事，若客戶或上級為女性，效果更為顯現。 不過，本年亦有數顆凶星需要留意，當中有「小耗」，代表本年小型開支較多、難聚財，付出成本較多，容易事倍功半等。而受「死符」影響之下，個人情緒易固執硬頭、不聽人言，因此人際關係上易招官訟是非，不利於合作關係，另外，健康上亦需要留意肩頸、腸胃問題。 最後，兔年的「三煞位」在西方，故此位處此地的猴，今年受其中的「劫煞」影響，易有財物被劫盜之事，多加檢查西方的門窗。 屬猴藝人有AK、Jer。

兔年運程 2023 ｜屬 雞 易與 長輩磨擦 意外之事較多 吉：無 凶：大耗、蘭干、歲破、災煞 屬雞的朋友，今年與太歲相沖，若太歲代表掌權者、上級，以至家中長輩，本年容易與他們產生分歧、磨擦不和；或許讓彼此保持一定距離，以至合作關係上找其他人從中緩衝會較好。與此同是，本年見「歲破」星，基本上開罪太歲都是諸事不順、破財傷人，不被老闆高層重用等，加強犯太歲的負能量。 屬雞者今年亦受其他凶星影響，當中有「大耗」，代表大型開支，時間花力之耗費，有事倍功半之象；留意個人健康方面，體力、精神消耗更快更多，及至長輩健康較弱，要多加留意。此外，在「蘭干」的作用下，事如其名，「一波三折」的情況時有發生，阻隔重重、事情易被拒諸門外。加上，與屬猴的朋友一樣，本年值「三煞位」之一，逢「災煞」星，意外之事較多。若居住或工作於屯門、薄扶林、大澳等地，應多加留意，尤以新曆3、9月。 因此，屬雞的朋友無吉星的幫助下，於癸卯兔年只宜持盈保泰，忌大投資決定，穩健為上策。 屬雞藝人有Ian、Gao。

兔年運程 2023 ｜屬 狗 地 位提升 小心功高震主 吉：紫微、龍德 凶：天厄、暴敗、天煞、黃旛 屬狗的朋友，與本年太歲「相合」，所以今年有顆十分有力的「紫微」吉星。它代表帝皇星，代表職位提升外，更有拓闊眼光、交朋結友的幫助，如果本身是公司老闆，以至是自僱人士也能體現「紫微」的幫助。另外，「龍德」是貴人星，有逢凶化吉的幫助，以及過往的努力，今年終於得到回報之象。 當然，騰飛上升得快，也要留意衍生的問題。本年受「天厄、暴敗」影響，有破財官非之外，「打工仔」亦要小心功高震主，因為一時得勢，招來小人口舌，以及突如其來的挫敗。此外，「天煞」對人際關係易生衝突，個人情緒變得低沉、孤寂感覺漸生，有疏遠他人之意。而加上「天厄」，本年一方面要留意男性長輩之外，同時易有從高處受傷的機會，若然從事高空工作的你要多加留意。 最後，「黃旛」影響下，易有家庭關係不和、官非、以至個人健康會有食慾不振、全身無力等，當中對男士影響較大。而由於生肖「狗」同屬於西方，亦即是本年「三煞位」之一，故此，在位置選擇上，避免出行到目的地之西方，尤以8、9月。 屬狗藝人有李佳芯、古天樂。

兔年運程 2023 ｜屬 豬易 招 人妒忌 參 加 宴會 改善 人際關係 吉：天廚 凶：地煞、天雄、白虎 屬豬的朋友，本年與太歲「相合」，不過凶星比吉星多，因此亦不能掉以輕心。首先有「地煞」，一方面代表地下、引申為隱晦之事，所以本年容易被他人暗中猜忌、嫉妒、撥弄是非等；以至個人情緒亦會變得多疑，情緒容易出現低潮期。此外，地為土地，一切與土地相關之事，如旅行時遇上地震、道路塌陷等等，尤以出行到當地之西北方。 另外，本年有「天雄、白虎」，同樣有破財傷人、意外災禍的影響，而「白虎」對交通問題有較大影響；加上三顆凶星均屬於剛陽霸氣一路，所以行事上亦會顯得鋒芒過露、出口傷人，從而招惹官訟是非。 幸好，本年還有「天廚」輔助，它代表今年多機會享受到美食之外，亦會對飲食有研究，同時常常參與宴會，對人際關係有一定助力。因此，不妨利用「天廚」的幫助，以飲食陶冶性情，諸如咖啡沖泡、茶道、烤焗蒸煮等，放鬆心情之外，亦可宴請親朋，改善或加強彼此聯繫。同是也可以改變飲食習慣，幫助調理身體。 屬豬藝人有Anson Lo、Jeremy、So Ching。

兔年運程 2023 ｜屬 鼠脫單機會多 要小心 「桃色陷阱」 吉：紅鸞、祿勳、天德、福星 凶：咸池、桃花、捲舌、絞煞 屬鼠的朋友，本年與太歲「相刑」，人際關係上變動較多，幸好有不少吉星助力。當中有「紅鸞」，在它的幫助下，有利婚姻嫁娶，屬鼠的朋友不妨考慮今年成婚，以喜事沖喜之外，亦令自己更加有力量面對難關。以至單身男女，加上「桃花」輔助，脫單機會多，實在要好好把握。 此外，「天德」吉星，有可以逢凶化吉之助，對於感情問題亦有迎刃而解的能力，而且對學習亦然。而對受情緒困擾的人，也有平靜內心的幫助，加上「福星」的幫助，喜事、幸運事多。配合，「祿勳」星，本年工作上易得到上級賞識，升職加薪機會更多。 另一方面，本年同樣受「咸池、桃花」，在感情上易被誘惑，單身人士亦要留意「桃色陷阱」，同時令已婚及拍拖中的朋友，容易與人發生曖昧關係，小心擦槍走火。 在「捲舌」的影響之下，說話容易口齒不清、詞不達意，以至被他人誤會意思而招惹是、口舌之爭。與此同時，「絞煞」亦有糾纏不清之意，與人爭論可謂沒完沒了；另一方面，亦容易被他人牽連影響，招來無妄之災，身體方面以腰腳、泌尿系統需要留意。 屬鼠藝人有Edan、MC。

兔年運程 2023 ｜屬 牛 無 吉星 忌 作重 大投資決定 吉：無 凶：披頭、吊客、天狗、月煞 屬牛的朋友，本年雖然無犯太歲，不過吉星欠奉。凶星方面，當中有「披頭」，在它的影響下，一方面個人精神狀態轉弱、睡眠質素轉差。在這樣的狀態下，工作能力自然大打折扣，似乎要多喝兩杯咖啡提神。此外，配合「吊客」的作用下，呼吸系統易有毛病，諸如哮喘、氣管收窄等，同時需要留意家庭成員之健康。 另一方面，「天狗」屬於今年「驛馬星」之一，於無吉星幫助，出行要份外留意交通問題，以至避免凌晨一至三時出外、戶外活動等；此外易有腸胃不適、腹瀉、腰腳損傷。而受「月煞」影響，一方面月屬「陰」，以上負面作用對女性影響較大；此外，配合「披頭」所代表的精神疲弱，易產生幻覺；同時與女性親朋易生爭論，當中尤以7、1月。 所以，與屬雞的朋友一樣，在無吉星的幫助下，於癸卯兔年只宜持盈保泰，忌大投資決定，穩健為上策。 屬牛的藝人有周秀娜及鄧月平。