入台證申請方法｜台灣自由行2月20起重開網上簽證 一文看清申請步驟+所需文件

台灣政府於2月14日宣佈，於2月20日起開於港澳人士赴台自由行，港澳旅客亦可以於網上辦理入台簽證。事隔3年終於可以到台灣旅行，當然不少人已忘掉如何申請入台證，以下為大家總結入台證申請所需文件、辦理方法等詳情，亦附上入錯資料解決方法，去台灣旅行或自由行前必看！

持有港澳護照人士前往觀光，需於入境申請《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，又稱入台證。可選擇於網上辦理，或於機場、港口申請落地簽證，但目前仍未開放落地簽證，因此建議先於網上先行辦理好。

入台證網上簽證申請詳情

入台證申請｜ 2. 非港澳居民 + 首次赴台 / 短期停留簽證 非於港澳出生、並未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人；以及預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，須於境外人士線上申辦系統申辦入台證。 同樣需在網上填寫申請書，上載照片及所需文件，最少需要5個工作天辦理申請(不包含星期六、日、10月10日、及台灣香港兩地之公眾假期)，經核准後請自行在系統以信用卡繳費及彩色列印入台證。於核准日期2個月內，需完成線上繳費，逾期需重新申請。

所需文件： 彩色白式證件相（最近 2 年內拍攝； 4.5cm X 3.5cm ） 香港澳門永久性居民身分證正背面、有效期 3 個月以上之香港或澳門護照、及回鄉證正背面影本。 申請費用： 單次入出境證：新台幣600元整； 一年多次入出境證：新台幣1000元整； 三年多次入出境證：新台幣2000元整。