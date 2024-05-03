入廚技巧｜剝蒜頭、番茄去皮、 去蝦腸等6個煮餸貼士新手必學！

在家中煮飯的時候，偶爾會因看起來簡單的入廚技巧而碰壁，例如剝蒜頭、番茄去皮、 去蝦腸等，煮飯變得困難。以下就教大家6個輕鬆煮餸的小貼士，除了煮飯新手必學外，老手們亦可以選擇更簡單方便的方式烹調！

入廚技巧｜剝蒜頭方法 不少人都會直接在街市購買整個蒜頭使用，但剝蒜的時候不僅總會把蒜皮弄到四處，而且還需要用力掰開，更會把雙手弄得滿是蒜味。但是其實只需要用一支叉便可以快速剝蒜，只需要把叉子刺在蒜頭，向反方向用力便可迅速完成，既快捷又不會令指甲破損。

入廚技巧｜切洋蔥不流淚 切洋蔥的時候總會因為刺激而令眼睛流淚，如果想「無痛」切洋蔥，可以先把洋蔥對半切開，然後浸在水中或放在雪櫃冷凍半小時。之後在切洋蔥的時候亦須先用水浸濕刀面，這樣便可大大減少洋蔥所產生的刺激物，讓眼睛不再受到刺激。

入廚技巧｜番茄去皮 大部份人都知道如果想將蕃茄去皮，可以利用熱水燙開或直接用火燒，但其實這樣有機會影響蕃茄來的汁液流失。建議可以先將番茄放在冰格雪凍，變硬後再用水沖一下便可輕鬆去皮。之後趁著番茄仍是堅硬的狀態便需盡快切好，這樣不但可以保留番茄的水分，還可防止汁水流到四處事，妨礙清潔。

入廚技巧｜去蝦腸 去蝦腸的時候一不小心便會破壞蝦肉，讓蝦肉看起來溶溶爛爛，而實際上去除蝦腸並非特別困難。只需要用力掰開蝦頭和蝦身的連接位置，然後擠出蝦頭內的內臟，再輕輕一拉便可與蝦腸一起抽出。如果不想去掉蝦頭的話，可以輕輕分開蝦頭和蝦身，然後將牙籤戳入蝦背，慢慢地挑出即可。

入廚技巧｜去魚皮 有些人特別討厭吃魚皮，但魚皮基本上都會緊緊地黏在魚上，無論是烹飪前或後都較難去除。不過其實只需要在烹飪前用滾水倒在魚皮上，便可以輕鬆地撕掉魚皮，但只限去除三文魚扒、鱈魚扒等已經處理好的魚類。