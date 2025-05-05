入手Blackpink Lisa同款許願手繩！泰國珠寶品牌RAVIPA進駐海港城 新店買三送一優惠

泰國珠寶品牌RAVIPA去年12月開拓香港市場後獲得一致好評，品牌近日進駐尖沙咀海港城，開設第二間分店，這個品牌的賣點是幾乎每件首飾都經過大師開光，結合時尚飾物與傳統護身符，就連Blackpink的Lisa都有戴過。新店更帶來全新獨家系列 「Reminder Coin Collection」，特別版的鍍金護身符僅於海港城獨家發售，以受人尊敬的神祇作為靈感，為日常生活帶來好意頭。

Lisa在2021年拍攝內地綜藝時，就戴上RAVIPA的許願手繩系列。

Lisa在2021年拍攝內地綜藝時，手腕上疊戴的三色手繩引起大家外界注意，後來被發現是RAVIPA的許願手繩系列，令品牌聲名大噪。RAVIPA的賣點不單是由當地工匠手工製作的小墜飾，首飾完成製作後，更會送到泰國當地的寺廟開光，大家可以根據自己想要的願望或祝福選擇飾物。

RAVIPA為海港城分店獨家設計Reminder Coin Collection，專為本地消費者精心設計，設計源自神聖的傳統典故，採用無鎳、親膚的黃金鍍鋅合金，以小批量限量方式製作，每枚幣不是單純的珠寶飾品，更是屬於個人的護身符，同時寓意成長與成功的願景。系列包括6枚金幣，象徵6位備受尊崇的神祇，每位神祇賦予獨特的祝福，蘊含繁榮與積極的力量。

幸運護身符手繩

海港城分店同時展示了RAVIPA著名系列——Reminder Collection當中的「Golden Gold Series」。系列融合優雅與靈性能量，採用低敏材料如銀、白金和黃金精心打造，確保舒適、耐用，而鮮艷的黃金色調更被認為能吸引好運。

另一個別具意義的作品 「Reminder Bracelet」同樣備受喜愛，幸運護身符飾有吉祥天女、象頭神、那伽及四面佛等神祇加持，並鑲嵌精心挑選的寶石，為日常生活吸收正能量。