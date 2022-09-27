入秋轉季粉底液推介 輕透保濕養出好膚質 告別乾燥卡粉

上周過了秋分，即使天氣未明顯轉涼，相信不少女生都開始感受到肌膚變化，上妝時出現不貼服、浮粉卡粉、出油等問題。踏入乾燥秋季，不妨換上具補濕滋潤及護膚成分的粉底液，均勻膚色及遮瑕之餘，在化妝時都可以養出好膚質。

入秋轉季粉底液推介｜嬌蘭 金鑽修顏粉底系列

系列特別為亞洲女士而設，包括無瑕粉底液及啞緻粉底液，帶來炫光亮澤及啞緻兩款妝效。配方滲入24K金，並選用雙重白牡丹精華及賦活美肌基底配方，具保濕功用之餘，持續使用，更可減退皺紋及毛孔，令膚色更亮澤均勻。