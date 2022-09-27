入秋轉季粉底液推介 輕透保濕養出好膚質 告別乾燥卡粉

上周過了秋分，即使天氣未明顯轉涼，相信不少女生都開始感受到肌膚變化，上妝時出現不貼服、浮粉卡粉、出油等問題。踏入乾燥秋季，不妨換上具補濕滋潤及護膚成分的粉底液，均勻膚色及遮瑕之餘，在化妝時都可以養出好膚質。
入秋轉季粉底液推介｜嬌蘭 金鑽修顏粉底系列
系列特別為亞洲女士而設，包括無瑕粉底液及啞緻粉底液，帶來炫光亮澤及啞緻兩款妝效。配方滲入24K金，並選用雙重白牡丹精華及賦活美肌基底配方，具保濕功用之餘，持續使用，更可減退皺紋及毛孔，令膚色更亮澤均勻。
入秋轉季粉底液推介｜Chantecaille 未來肌膚粉底
零油分水凝啫喱粉底，令粉底質感清新輕薄，同時為肌膚高效保濕。配方蘊含光折射成分，修飾面部瑕疵。蘆薈、洋甘菊等天然草本萃取，可紓緩及鎮靜敏感肌膚，提升肌膚的防禦力同時抗氧化，特別適合入秋轉季時節。
入秋轉季粉底液推介｜Chantecaille 自然肌膚輕底妝 SPF 15
三合一的水潤防曬隔離霜，質感輕盈貼服，打造自然清透裸妝，是快捷出門的底妝選擇。隔離霜有效修飾遮蓋瑕疵，均勻膚色，平滑面部細紋，同時注入多種護膚成分，可抗炎、抗氧化及抗污染，抵禦自由基、污染物及紫外線侵害。
入秋轉季粉底液推介｜RMK 原美零瑕絲絹粉底液
品牌向來追求自然素肌妝感，今年為慶祝25年，特別推出全新粉底液。粉底液質感水潤輕盈，並首次採用Black Coating Pearl配方，讓臉部高的位置看來較明亮，低的位置看起來較暗，打造具遮瑕力的自然小顏效果。
入秋轉季粉底液推介｜PAUL & JOE 糖瓷柔肌粉底霜
這款粉底是品牌遮瑕力最強的產品，粉底質地極具彈性，令妝容厚薄適中，既可填補和平滑毛孔和不勻膚質，同時形成不起褶、均勻的底妝。鎖水配方含有橙花水及透明質酸，令肌膚像飲飽水一樣滋潤，令妝容水盈滋潤。