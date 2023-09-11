內地主播客觀分析繁體字VS簡體字優點 內地網民：簡體易寫慳時間

香港和內地網民之間的爭議經常發生，可能因為兩地文化和生活習慣不同，因此就算是生活上的小事亦有機會引起兩方的爭執和不滿。早前，一位在港工作的內地主播就分享平時面對繁體字的難處，並將其與簡體字作簡單比較。雖然她最後的結論是兩種字體都有其優點，但就已經足以引起兩地網民的紛爭。內地網民深信簡體字易寫又節省時間，而香港網民則認為繁體字包含大量文化，令雙方爭持不下。

內地主播學繁體字難處 力證繁簡各有優點 早前，一位在港工作的內地主播在網上分享自己學繁體字難處。她表示平時不論是手稿還是提詞機上寫的都是繁體字，因此為了避免讀錯的她必須分清楚繁體字的讀音和意思。她表示繁體字中很容易出現一音多字的情況，例如「他」、「她」、「祂」、「牠」和「它」的讀音全部一樣，但每個字其實都有不同的意思，例如「他」所指的是男性，而「她」則泛指女性。惟在簡體字中，用來表示「人」的只有「他」一個字，因此她在學習繁體字時遇上不少困難。這位主播在片尾就表示其實繁簡均有優點，簡單來說就是「簡體字好用，繁體字好看」。

影片引兩地網民口舌之爭 內地網民：易寫又慳時間 這位主播拍攝影片的原意其實只為與大家分享她的工作，以及繁簡兩種字體最基本上的分別，惟已經足以引起香港和內地網民的口舌之爭。有內地網民表示「文字核心作用是傳播交流工具，大眾用起來越容易越有意義」，因此認為書寫起來比較方便的簡體字才能夠符合以上條件。亦有網民大讚「還是簡體好，省料」，更舉例指自己「小時候老師罰寫字抄一百遍還好沒用繁體字」。