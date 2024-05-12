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2024-05-12 11:00:00

內地人氣品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港 首店期間多重限定優惠

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內地人氣品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港 首店期間多重限定優惠

內地人氣品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港 首店期間多重限定優惠

內地熱餐飲品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港，香港位於黃埔天地奇妙坊，爲追求美食的本地食客帶來風靡內地多個城市的地道川渝風味。從此在香港也能「遇⾒⼩麵」，隨時輕鬆品嚐辣鮮香的重慶味道。爲慶祝香港店於黃埔開業，由即起，品牌特別爲食客送上多重期間限定優惠，全位爲您帶來驚喜。動不如動，約定你親體驗「遇⾒⼩麵」的重慶美食風潮！由⼩⾯開始爲各地食客分享重慶風味美食麵這道食品是重慶的地道美食，遍佈重慶巷，是當地三餐的常和早餐的選。看似簡單的麵，經過品牌不斷鑽研，保留當地常的食材及調料的同時，加上對食品中每項細節的堅持，由10年前在廣州的第家店，發展今，於全國擁有近 300 間分店，遍佈北京、上海、廣州、深圳等多個城市。於2023年更獲全球知名顧問公司Frost & Sullivan頒發中國重慶麵銷量第、中國豌雜麵銷量第、中國酸辣粉銷量第的市場地位確認證書，享譽盛名。品牌今次進駐香港，期望能與更多熱愛美食的⼈⼠分享重慶地道美食，為港⼈⼀⽇三餐注入川渝新風味，讓家不在重慶，也能「遇⾒⼩麵」。

「遇⾒⼩麵」香港黃埔花園店

「遇⾒⼩麵」香港黃埔花園店

「遇⾒⼩麵」必食鎮店招牌紅碗豌雜麵

佐料是重慶麵的靈魂，「遇⾒⼩麵」的紅碗豌雜麵選18種佐料，每新鮮調製，還原重慶秘製油辣，香辣不燥。同時品牌堅持使⽤⼿磨花椒粉，確保每麵都有濃郁的香味，再輔以骨湯煨出入即化的耙豌豆，以及溫爆炒肥瘦相間的精品五花，配上綿軟爽滑的特鮮麵。上菜時，將佐料及麵條攪拌30秒，麵條充分吸收佐料的香味，每啖都能夠感受到辣的鮮香，佐料與麵條比例恰到好處，令⼈⼀試難忘。為了滿辣迷們對辣味的追求，「遇⾒⼩麵」特設四層辣度選擇，包括微辣、重慶辣、霸道辣及魔辣，讓辣迷們根據個喜好，挑戰味蕾極限！

除鎮店招牌中國銷量第認證的紅碗豌雜麵外，碗酸辣粉、老⼿鍋冒菜系列同樣是辣迷們的必選氣美食。尚有其他多種餐品全照顧及滿不同食客的需要，熱免辣主食推介包括脆半隻雞番茄湯麵、酸菜滷飯、蔥酥骨湯抄⼿等。⽅⾯，深受食客歡迎的脆半隻雞，採先滷後炸的製法，脆爆汁，質軟嫩，分惹味。另推薦的鍋巴豆是款特川渝風味薯仔，感外脆內嫩，像有鍋巴（飯焦）包裹著，可配搭蕃茄醬蘸醬食，薯香四溢。還有更多食如爆漿紅糖糍粑、炭烤腿串等多款滋味食在遇⾒⼩麵香港店等你品嚐！

鎮店招牌紅碗豌雜麵 小吃系列 脆皮大餃子 現炸鍋巴土豆 多餐品系列 多餐品系列 脆皮半隻雞 番茄軟骨湯麵

開業期間限定驚喜優惠浪接浪

為慶祝「遇⾒⼩麵」香港店盛開業，由即日起推出四開業宣傳活動，品嚐川渝新風味之餘，更可以次過盡享四優惠*

1. 開業兩周，食客只需於綫上助點餐系統輸入指定優惠碼【HK888】，掃碼點餐線上下單獲享港幣$3 優惠，⼀⼈⽤⼀

2. 進店顧客將獲贈開業限定扇

3. 店內特設打卡位，於優惠期間顧客只需於打卡位拍照打卡，並上載以下任何個社交平台：Facebook/ IG/ WhatsApp/ LINE/ LinkedIn/ YouTube 等，完成後向店員展，可獲限定開業禮品：龍年筷禮盒（盒共兩對）

4. 惠顧滿港幣$88即可到店內打卡位選擇菜式卡，猜猜菜式材料的正確配搭，可即時獲贈豐富禮物

*各項優惠及禮品數量有限，送完即

*優惠詳情以官 Facebook 及官 Instagram 作準，「遇⾒⼩麵」保留最終決定權。

「遇⾒⼩麵」

地址：紅磡必嘉街121號黃埔天地奇妙坊(第一期)地下G9號舖(港鐵黃埔站B出口)

營業時間：11:00至20:30

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