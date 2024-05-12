內地人氣品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港 首店期間多重限定優惠

內地熱⾨餐飲品牌「遇⾒⼩麵」正式進駐香港，香港⾸店位於黃埔天地奇妙坊，爲追求美食的本地食客帶來風靡內地多個城市的地道川渝風味。從此在香港也能「遇⾒⼩麵」，隨時輕鬆品嚐⿇辣鮮香的重慶味道。爲慶祝香港⾸店於黃埔開業，由即⽇起，品牌特別爲食客送上多重期間限定優惠，全⽅位爲您帶來驚喜。⼼動不如⾏動，約定你親⾝體驗「遇⾒⼩麵」的重慶美食風潮！由⼀碗⼩⾯開始爲各地食客分享重慶風味美食⼩麵這道食品是重慶的地道美食，遍佈重慶⼤街⼩巷，是當地⼈三餐的⽇常和早餐的⾸選。看似簡單的⼀碗⼩麵，經過品牌不斷鑽研，保留當地常⾒的食材及調料的同時，加上對食品中每項細節的堅持，由10年前在廣州的第⼀家店，發展⾄今，於全國擁有近 300 間分店，遍佈北京、上海、廣州、深圳等多個城市。於2023年更獲全球知名顧問公司Frost & Sullivan頒發中國重慶⼩麵銷量第⼀、中國豌雜麵銷量第⼀、中國酸辣粉銷量第⼀的市場地位確認證書，享譽盛名。品牌今次進駐香港，期望能與更多熱愛美食的⼈⼠分享重慶地道美食，為港⼈⼀⽇三餐注入川渝新風味，讓⼤家不在重慶，也能「遇⾒⼩麵」。

「遇 ⾒⼩ 麵」必食鎮店招牌紅碗豌雜麵

佐料是重慶⼩麵的靈魂，「遇⾒⼩麵」的紅碗豌雜麵選⽤18種佐料，每⽇新鮮調製，還原重慶秘製油辣⼦，香辣不燥。同時品牌堅持使⽤⼿磨花椒粉，確保每⼀碗⼩麵都有濃郁的⿇香味，再輔以⼤骨湯煨出入⼝即化的耙豌豆，以及⾼溫爆炒肥瘦相間的精品五花⾁，配上綿軟爽滑的特⾊鮮麵。上菜時，將佐料及麵條攪拌30秒，麵條充分吸收佐料的香味，每⼀啖都能夠感受到⿇辣的鮮香，佐料與麵條比例恰到好處，令⼈⼀試難忘。為了滿⾜辣迷們對辣味的追求，「遇⾒⼩麵」特設四層辣度選擇，包括微辣、重慶辣、霸道辣及魔⿁辣，讓辣迷們根據個⼈喜好，挑戰味蕾極限！

除鎮店招牌中國銷量第⼀認證的紅碗豌雜麵外，⾦碗酸辣粉、老⿇抄⼿及⼩鍋冒菜系列同樣是辣迷們的必選⼈氣美食。尚有其他多種餐品全⾯照顧及滿⾜不同食客的需要，熱⾨免辣主食推介包括脆⽪半隻雞番茄湯麵、酸菜滷⾁飯、蔥酥骨湯抄⼿等。⾄於⼩食⽅⾯，深受食客歡迎的脆⽪半隻雞，採⽤先滷後炸的製法，脆⽪爆汁，⾁質軟嫩，⼗分惹味。另⼀熱⾨推薦的鍋巴⼟豆是⼀款特⾊川渝風味薯仔，⼝感外脆內嫩，像有鍋巴（飯焦）包裹著，可配搭蕃茄醬蘸醬食⽤，薯香四溢。還有更多⼩食如爆漿紅糖糍粑、炭烤腿⾁串等多款滋味⼩食在遇⾒⼩麵香港⾸店等你品嚐！