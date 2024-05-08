內地人氣店椰子雞火鍋「四季椰林」登陸旺角！不加1滴水全天然椰子水湯底

再有內地餐飲登陸香港！內地過江龍椰子雞火鍋品牌——四季椰林選址旺角新世紀廣場。餐廳堅持火鍋「不加1滴水，4個椰子一鍋湯」，旨在打造原汁原味的正宗椰子雞火鍋。全天然椰子水湯底味道鮮甜，入湯的雞採用正宗海南走地文昌雞，口感嫩滑。喜歡打邊爐的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

四季椰林引以為傲的主打產品椰子雞火鍋，從椰子的種植到海南文昌雞養殖、屠宰、加工及鎖鮮一體化，從源頭上保證食材的品質和供應的穩定性。椰子湯底採用100%天然椰子水，0脂肪、0香精、0添加，不加1滴水，4個椰子一 鍋湯，成就清醇的椰子湯底。入湯的雞採用正宗海南走地文昌雞，聯合海南大學深度研發，只用山林放養，皮薄骨酥、肥瘦適中，一口咬下口感鮮美嫩滑。整個湯底不油膩，食用前更可飲用。味道可選原味椰子雞、招牌竹笙馬蹄椰子雞、紅心木瓜雪耳松茸椰子、至尊榴槤椰子雞。

提供多款時令海鮮 阿拉斯加帝王蟹/脆鯇魚片/鮑魚/龍蝦尾/蘭花蚌

四季椰林香港首店針對香港市場融入本地元素，調整部分菜式以更好地滿足香港消費者的口味偏好和文化習慣 ，同時還根據香港的四季變化，推出相應的季節性菜品。不但有香港人喜歡的牛肉，包括雪花牛小排、原切和牛雪花牛肉，更加入不少時令海鮮，如阿拉斯加帝王蟹、中山脆鯇魚片、深海6頭鮑魚、澳洲龍蝦尾、爽脆蘭花蚌等等。搭配靈魂蘸料——海南野山椒，勁辣味濃，舌尖過癮；海南青金桔，酸甜清新，養顏潤燥；海南三門坡沙姜，獨特芳香，健脾和胃；秘製醬油，鮮甜醇厚。酸、辣、甜、鹹、鮮，正正就是椰子雞的美味秘訣。

愛吃火鍋的朋友當中，總有人要吃個飽飯才滿足，四季椰林特設金牌非遺臘味煲仔飯，選用了優等級的油粘米、 廣東非遺認證黃圃臘腸和臘肉，以四季椰林秘製配方，還原地道廣式風味。