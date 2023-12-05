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生活
2023-12-05 10:00:00

內地人質疑香港發展停滯不前 科技落後但廁所乾淨：各有各好

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內地人質疑香港發展停滯不前 科技落後但廁所乾淨：各有各好

內地人質疑香港發展停滯不前 科技落後但廁所乾淨：各有各好

內地人讚香港發展超前惹爭議 網民反質疑科技落後：支付寶都無！

中港兩地的網民基本上可以就著所有事情引發罵戰，不論是待人接物的態度、街上市民的眼神行為，甚或是對建築、科技等都能夠爭論一餐。早前，有內地網民回港旅遊時，就拍攝了不少香港街頭的聖誕裝置，並發文指「香港真的好超前」。發文者本來僅想表示香港在「過聖誕」一事上很超前，沒想到卻引來大批網民爭論香港的發展究竟超前還是落後。有內地網民就指香港的科技十分落後，亦有大批網民反駁指香港「文明超前」，更怒斥對方「承認香港優秀很難嗎？」

內地人發文指香港發展超前 大讚：香港真的好美（圖片來源：Unsplash@Sebastien Goldberg）

內地人發文指香港發展超前 大讚：香港真的好美（圖片來源：Unsplash@Sebastien Goldberg）

內地人發文指香港發展超前 大讚：香港真的好美

香港在慶祝節日上一直都好快手，經常都會聽到有人笑指端午節一過即開賣月餅、10月31日過後馬上拆除萬聖節裝飾，11月1日起即時出現聖誕樹和鋪天蓋地的聖誕歌。亦因如此，早前有來港旅遊的內地網民就拍攝了部分香港的聖誕裝修，並配文指「香港真的好超前！」更大讚「香港真的好美」。發文者的原意本想指香港在「慶祝聖誕」一事上很超前，豈料竟引來大批網民誤會，旋即展開一系列就著香港發展到底超前還是落後的爭論。

內地遊客在香港尖沙咀一帶拍照，並上載至小紅書 早前有來港旅遊的內地網民就拍攝了部分香港的聖誕裝修，並配文指「香港真的好超前！小紅書（小紅書） 內地遊客在香港尖沙咀一帶拍照，並上載至小紅書 內地遊客在香港尖沙咀一帶拍照，並上載至小紅書 內地遊客在香港尖沙咀半島酒店一帶拍照，並上載至小紅書

發文惹網民爭議 質疑香港科技落後

部分網民誤會發文者所指的「超前」代表香港發展快速，因而不滿地留言表達自己的看法。有網民指香港之所以給人文明的感覺，只因「靠天價罰單來約束不良行為」、「香港好落後的，樓又破又窄，地方又小有甚麼好玩？」、「服務又差東西又貴，真的不要去比較好」，又揚言香港科技發展落後，「還在用現金支付」、「香港是封建思想最嚴重的地方」，亦有網民指香港其實不是「落後」，只是「發展停止了」、「到一定瓶頸」，「很難再往上了」。

▼網民意見▼

網民意見，指香港及澳門靠天價罰款約束不良行為。（小紅書） 網民意見，指香港旅遊業停滯不前。（小紅書） 網民意見，指香港與內地駕駛罰則不同。（小紅書） 網民意見，指香港發展慢而不是停滯。（小紅書） 網民意見，指香港地方小服務差。（小紅書） 網民意見，指香港不如上海深圳重慶或杭州。（小紅書）

大批內地網民讚香港文明超前：承認香港優秀很難嗎？

雖然有網民認為香港落後和封建，但仍有大批內地網民大讚香港文明超前，直指「一些細節位是內地大城市比不了的」，例如「開車的素質，禮讓行人」、「排隊不爭先恐後」、「大多數人對流浪貓狗都很友好」，亦有網民指「香港是一個很有人文關懷的城市」、「內地光是洗手間的衛生就比不了」。在爭持不下的情況下，有網民更不禁留言指「內地這些年發展超猛，但得承認香港在很多方面就是很超前，承認家鄉之外的地方優秀很難嗎？」

▼網民意見▼

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網民認為香港老人及殘障人士活得自在（小紅書） 網民認為香港很多方面很超前（小紅書） 網民認為香港人習慣排隊（小紅書） 網民來香港居住後越來越愛（小紅書）
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