內地代購「洗劫」東京迪士尼 貨架被清空 僅1款公仔無人問津？

不少人都因為工作或學業困身，因而未能經常抽時間外出旅遊，惟有時其他地方推出期間限定產品，或一些新款的東西，總會想即時買到以免售罄後夜長夢多。早前，東京迪士尼就推出了最新一季的Duffy & Friends系列公仔，這個系列的公仔一向極受大眾歡迎，因此如果想買的話必須預足時間入場排隊搶購，園方更有設立限購的規矩，盼能讓更多人買到心頭好。惟有內地人就疑似漠視限購條件，不但一籃一籃地掃走公仔吊飾，更令精品店內所有貨架都完全清空，令網民不解反問「點解佢地唔洗限購？」

內地人善用社交平台 東京迪士尼代購生意極受歡迎 迪士尼推出的Duffy & Friends系列公仔一向極受歡迎，當中包括Duffy、Shelliemay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、LinaBell和Olu Mel等角色，色彩繽紛加上可愛精緻的造型，令到不少人都為之瘋狂。有內地人就睇準這個商機，在小紅書上做起了代購生意，專門為內地的網民代購迪士尼內的Duffy & Friends公仔，令到大批代購用戶在小紅書上強勢掘起，極受歡迎。

Duffy、LinaBell被洗劫一空 1款公仔無人問津 從代購的小紅書上，可看到他們的代購生意極佳，每次入貨幾乎都用「掃蕩」形式，將迪士尼精品店貨架上的公仔吊飾直接掃入購物籃中，每個代購最少都會有兩個裝到滿瀉的購物籃，而貨架上亦基本已經完全清空。惟在其他人的照片中，可見雖然大量公仔吊飾被搶購，惟最受歡迎的往往是粉紅色的LinaBell和夢幻紫的StellaLou，藍藍綠綠的Gelatoni卻無人問津，自己一款孤伶伶地留在貨架上等人購買。