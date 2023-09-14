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2023-09-14 18:17:17

內地代購「洗劫」東京迪士尼 貨架被清空 僅1款公仔無人問津？

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內地代購「洗劫」東京迪士尼 貨架被清空 僅1款公仔無人問津？

內地代購「洗劫」東京迪士尼 貨架被清空 僅1款公仔無人問津？

不少人都因為工作或學業困身，因而未能經常抽時間外出旅遊，惟有時其他地方推出期間限定產品，或一些新款的東西，總會想即時買到以免售罄後夜長夢多。早前，東京迪士尼就推出了最新一季的Duffy & Friends系列公仔，這個系列的公仔一向極受大眾歡迎，因此如果想買的話必須預足時間入場排隊搶購，園方更有設立限購的規矩，盼能讓更多人買到心頭好。惟有內地人就疑似漠視限購條件，不但一籃一籃地掃走公仔吊飾，更令精品店內所有貨架都完全清空，令網民不解反問「點解佢地唔洗限購？」

內地人闖東京迪士尼代購 Duffy、LinaBell「洗劫」一空（圖片來源：小紅書） 內地人闖東京迪士尼代購 Duffy、LinaBell「洗劫」一空（圖片來源：小紅書） 內地人闖東京迪士尼代購 Duffy、LinaBell「洗劫」一空（圖片來源：小紅書）

內地人善用社交平台 東京迪士尼代購生意極受歡迎

迪士尼推出的Duffy & Friends系列公仔一向極受歡迎，當中包括Duffy、Shelliemay、Gelatoni、StellaLou、CookieAnn、LinaBell和Olu Mel等角色，色彩繽紛加上可愛精緻的造型，令到不少人都為之瘋狂。有內地人就睇準這個商機，在小紅書上做起了代購生意，專門為內地的網民代購迪士尼內的Duffy & Friends公仔，令到大批代購用戶在小紅書上強勢掘起，極受歡迎。

Duffy、LinaBell被內地代購買清光，僅得1款公仔無人問津（圖片來源：小紅書） Duffy、LinaBell被內地代購買清光，僅得1款公仔無人問津（圖片來源：小紅書） Duffy、LinaBell被內地代購買清光，僅得的Gelatoni無人問津（圖片來源：小紅書）

Duffy、LinaBell被洗劫一空 1款公仔無人問津

從代購的小紅書上，可看到他們的代購生意極佳，每次入貨幾乎都用「掃蕩」形式，將迪士尼精品店貨架上的公仔吊飾直接掃入購物籃中，每個代購最少都會有兩個裝到滿瀉的購物籃，而貨架上亦基本已經完全清空。惟在其他人的照片中，可見雖然大量公仔吊飾被搶購，惟最受歡迎的往往是粉紅色的LinaBell和夢幻紫的StellaLou，藍藍綠綠的Gelatoni卻無人問津，自己一款孤伶伶地留在貨架上等人購買。

網民不解反問：其實唔係有限購咩？

眼見內地代購的生意如此好，加上以打劫的形式橫掃店內的所有Duffy & Friends公仔吊飾，不少網民都對此有微言，直指他們這樣大手入貨，基本上令其他人全部都買不到，又指這群代購「好早就去排隊」、「幾本都沒有貨剩了」。亦有網民揚言迪士尼園方其實一直都有限購，意指每人每日可購買Duffy & Friends的數量其實有限制，惟這群代購卻好像不在限制人群內，令大家不解「為甚麼他們可以買這麼多」、「所以代購是可以無限買」、「園內的工作人員的有分成嗎？」

網民反應

內地人闖東京迪士尼代購，網民反應（圖片來源：小紅書） 內地人闖東京迪士尼代購，網民反應（圖片來源：小紅書） 內地人闖東京迪士尼代購，網民反應（圖片來源：小紅書） 內地人闖東京迪士尼代購，網民反應（圖片來源：小紅書）
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