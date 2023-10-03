內地女一身鮮紅漢服盛裝遊香港 苦呻香港街頭無同好：文化輸出弱（小紅書）

適逢內地十一黃金周，剛過去的幾日假期中整個香港都人頭湧湧，除了有大批內地旅客來港消費，亦有不少港人留港支持夜繽紛。總有人說兩岸女生的衣著打扮十分鮮明，僅需一眼就能辨出是港女還是內地女，因而有時走在街頭總不自覺地留意他人的服飾。早前，一位內地女來港旅遊時，就特意穿了一身鮮艷的漢服，惟她驚訝地發現香港街頭只有她一人穿漢服，令她不禁質疑是否「文化輸出不夠」。她的造型和言論引起大批港人不滿，更以1理由反擊，怒斥對方無疑是「不管我們死活」！

內地女中式打扮遊香港 鮮紅馬面裙成街頭焦點（圖片來源：小紅書）

內地女中式打扮遊香港 鮮紅馬面裙成街頭焦點 自從通關外加高鐵變得方便後，港人北上暢玩或內地人來港消費變得十分普遍。不時都看到有人說兩岸女生的衣著打扮大不同，在街頭上只需一眼就能分出對方究竟是港女還是內地女生。早前，一位內地女生來港旅遊時，就以一身漢服盛裝打扮，遊走於鬧市街頭。從她的照片中，可見她身穿一身鮮紅色、帶金色花紋圖案的馬面裙，外加穿著中式白色短身外襯，在一眾主要以黑白灰、大地色系和休閑打扮中的港人中十分顯眼，恍如漆黑般的螢火蟲。

發文苦呻香港無同袍：文化輸出不夠 盛裝打扮的事主本應對自己的裝扮十分滿意，惟她走在香港街頭時，卻發現香港基本上沒有人穿同樣服飾，令她滿頭問號地詢問「在香港都沒人穿漢服嗎？」，更指自己「穿馬面裙去香港玩了一天都沒遇到同袍」，不禁質疑是否「文化輸出不夠」。據悉，馬面裙由宋代開始興起，主要用兩片大小相同的布包裹成裙，在前後做了開衩的設計，直至到明代逐漸腰側有打褶子，也就是現在馬面裙的雛形。馬面裙本來是歌舞伎女專用裙，但由於樣式及功能性，很快在上層階級的貴婦中蔓延開來，因而上至皇后下至平民百姓，全部均會以馬面裙為主要服飾之一。

內地女一身鮮紅漢服盛裝遊香港 苦呻香港街頭無同好：文化輸出弱。（小紅書）