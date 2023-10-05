熱門搜尋:
居屋2023 小犬 野豬 鄭雋熹 杭州亞運 大閘蟹2023 AIRSIDE 網上熱話 諾貝爾獎 鍾培生 綠色債券 恒大 流感 iPhone 15 香港夜繽紛 JPEX 天氣 福島核污水 好去處 逆按揭 MIRROR C觀點 免費機票 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 二手樓 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-10-05 11:20:43

內地女來港旅遊愛上香港巴士 對車上1物極滿意：真的非常好

分享：
內地女來港旅遊愛上香港巴士 對車上1物極滿意：真的非常好

內地女來港旅遊愛上香港巴士 對車上1物極滿意：真的非常好

乘搭港鐵方便之餘又唔會塞車，但仍然有很多人鍾情搭巴士，特別是需要搭長途車的人士，只因可以安坐於上層「補眠」。早前，一名內地女來香港旅遊時，就曾嘗試搭巴士代步，不過事後她就被香港巴士的收費震驚，直指只搭一個站都需要收全數車資十分昂貴！雖然她對收費不太滿意，但幸得巴士上的另一物件令她即時心心眼，更揚言香港「非常好」、「下次還來！」

內地旅客對香港巴士劃一收費不解，但整體很滿意香港巴士體驗。（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照）

內地旅客對香港巴士劃一收費不解，但整體很滿意香港巴士體驗。（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照）

內地女來港旅遊 對香港巴士又愛又恨

不少旅客來港都會選擇乘坐港鐵，因為各港鐵線清晰明確，加上出口亦會寫明各熱門旅遊景點，比起乘搭其他交通工具更少出現迷路的情況。早前，一名內地女來港旅遊時，就初嘗在香港搭巴士，不過她就表示香港巴士的收費令她這個「大陸人驚呆了」。她表示當天只上巴士坐了一個站，惟香港的收費「不管從哪坐到哪就是一樣的價格」，因此只坐了一個站的她亦需要付全數車資10.5元，令她大為震驚。據悉，發文者來自中國安徽，而當地的公共交通工具常規路線劃一收費2元人民幣，因此相比之下香港的車資的確有機會讓他們感到驚訝。

內地女遊客在香港巴士上打卡。（圖片來源：小紅書） 內地女遊客在香港巴士上打卡。（圖片來源：小紅書） 內地女遊客在香港巴士上打卡。（圖片來源：小紅書） 內地女遊客在香港巴士上打卡。（圖片來源：小紅書） 內地旅客認為香港巴士是打卡靚景。（圖片來源：Volvo Buses官網） 香港不少巴士設充電插頭（圖片來源：九巴官網）

香港巴士上1物令她心心眼 揚言下次還要再來

雖然發文者被香港巴士的收費嚇親，但仍無阻她愛上香港巴士，全因她在車上發現可供乘客叉電用的插​​座，而且在巴士上拍照打卡亦「好漂亮」，因此令她心情大好。發文者事後更揚言是次搭巴士的「體驗感非常好」，又表示「香港非常好」、「下次還來」，看來對香港的印象不俗。

香港網民留言嘲諷：內地人咩都震驚一餐

發文者在大讚香港巴士的同時，亦配上4張她在巴士上擺拍的照片，不過大批網民就唔多受落。有香港熱心網民指10.5元一程巴士「已經很便宜」，又介紹她如果想坐便宜一點的巴士路線的話，可以考慮「71B從大埔富亨到大埔中心」、「車程12分鐘$2.3」。不過，亦有網民留言嘲諷，指「內地人咩都震驚一餐」、「一個站就走路過去，還要坐公交車，唉！年輕人」。

▼網民反應▼

有網民提供內地女乘香港最便宜的巴士。（圖片來源：小紅書） 有網民估計是過海巴士，一個站才會過10元。（圖片來源：小紅書） 有網民建議內地旅客使用巴士app。（圖片來源：小紅書）
Klook.com
Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受