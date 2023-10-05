內地女來港旅遊愛上香港巴士 對車上1物極滿意：真的非常好

乘搭港鐵方便之餘又唔會塞車，但仍然有很多人鍾情搭巴士，特別是需要搭長途車的人士，只因可以安坐於上層「補眠」。早前，一名內地女來香港旅遊時，就曾嘗試搭巴士代步，不過事後她就被香港巴士的收費震驚，直指只搭一個站都需要收全數車資十分昂貴！雖然她對收費不太滿意，但幸得巴士上的另一物件令她即時心心眼，更揚言香港「非常好」、「下次還來！」

內地女來港旅遊 對香港巴士又愛又恨 不少旅客來港都會選擇乘坐港鐵，因為各港鐵線清晰明確，加上出口亦會寫明各熱門旅遊景點，比起乘搭其他交通工具更少出現迷路的情況。早前，一名內地女來港旅遊時，就初嘗在香港搭巴士，不過她就表示香港巴士的收費令她這個「大陸人驚呆了」。她表示當天只上巴士坐了一個站，惟香港的收費「不管從哪坐到哪就是一樣的價格」，因此只坐了一個站的她亦需要付全數車資10.5元，令她大為震驚。據悉，發文者來自中國安徽，而當地的公共交通工具常規路線劃一收費2元人民幣，因此相比之下香港的車資的確有機會讓他們感到驚訝。

香港巴士上1物令她心心眼 揚言下次還要再來 雖然發文者被香港巴士的收費嚇親，但仍無阻她愛上香港巴士，全因她在車上發現可供乘客叉電用的插​​座，而且在巴士上拍照打卡亦「好漂亮」，因此令她心情大好。發文者事後更揚言是次搭巴士的「體驗感非常好」，又表示「香港非常好」、「下次還來」，看來對香港的印象不俗。