內地女來香港出差住尖沙咀酒店 狠批入住需收2千蚊按金 網民：大鄉里出城

內地女來港出差住尖沙咀酒店 狠批入住需收2千蚊按金 網民：大鄉里出城

不論是出外旅行還是到外地公幹，住宿環境對於大部分人來說均十分重要，只因出門在外都想有個舒適地方讓自己暫時休息。早前，一名來香港出差的內地女生就在社交平台上分享自己住酒店的不快經歷，她指自己因為工作的緣故在尖沙咀海港城附近的酒店訂了22晚的房間，惟在登記入住時，酒店前台的職員卻要求她即時付上$2,000的按金，且只能夠用兩個方法繳費。發文者即時因1事而拒絕交錢，並與前台職員爭吵，引來一眾網民留言反問她是否「第一次住酒店？」

內地女來港出差住尖沙咀酒店 狠批入住需先付2千蚊按金 早前，一位內地女生指自己因為工作原因，在尖沙咀海港城附近的酒店訂了22晚的房間，惟後來因為打風的關係而遲了兩天才登記入住。她表示因為遲了登記，當時酒店前台職員告知她的房間已被取消，幸好後來有空房可以讓她重新開房間。不過，到了取房的最後一步時，酒店職員要求發文者以「信用卡或現金」的方式付上$2,000的按金，而發文者當時卻兩個付款方法都沒有，只得手機支付工具，因而令她發文狠批這個做法十分不當。

質疑酒店前台對內地旅客服務差 公開揚言：以後不會再住 當發文者對酒店職員指自己沒有現金和信用卡時，職員回答指「那你要想辦法呀，這個是你的責任不是我們的」，而她則當場反駁道自己今年有三、四個月都在香港住酒店，「一直不需要現金，現在都可以支付寶微信」，又強調「我之前來住的時候也沒有收我按金」。耐何酒店職員指這是「剛出的規定」，又指「如果你不付不想要，我現在也可以給你退房」。發文者指酒店前台的普通話不太好，「這語氣和表達分分鐘讓人火大，讓人感覺他非常不耐煩」，最後更揚言自己「以後不會再住」。