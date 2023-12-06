內地女來香港工作後突嫌棄內地 列5大職場及工作環境差異 網民：你在搞笑嗎？

內地女來香港工作後突嫌棄內地 列5大職場及工作環境差異（am730製圖）

不時都會聽到有打工仔抱怨自己的職場生活，特別是在疫情幾年後，大部分公司和員工都習慣了在家工作的模式，因此以往能夠賺取一天額外假期的颱風假、黑色暴雨假停工下，現時都需要隨時開電腦工作。雖然如此，香港的職場生態仍然受不少人嚮往。早前，一位內地女就在社交平台上發文，揚言自己在來港工作過後，愛上香港的職場環境，不但列5大中港兩地職場差異，更直指自己「回不去內地」，引來不少網民熱議。

內地女清華畢業 來香港工作愛上香港職場 說到內地的知名學府，相信大部人都會優先想起清華大學和北京大學，能夠進入這兩間學校讀書的人基本上都是高材生。早前，一位在清華大學畢業的內地女生就在社交平台上發文，直指自己有機會來港工作了一段時間，在對比中港兩地的工作環境和模式後，發現差異雖然很大，但自己卻認為香港的職場遠比內地優勝，因而不禁發文高呼「在香港工作過的人是回不去內地的」。 ▼ 內地女原帖 ▼

列5大中港兩地職場差異 發文者在文中列出5大中港兩地職場差異，她表示雖然自己不習慣香港職場以廣東話為主，但在工作時長、氣氛、購物和居住環境的優勢下，仍然認為香港更勝一籌。她直指原以為在香港工作會很大壓力，但「發現香港加班比較少」，而同事和上司下屬之間「更平等和好交流，互相還挺尊重的」。至於購物和居住環境，雖然香港的住宿空間較細，但大家一般都能「住到離公司較近的地方」、「周圍下樓甚麼都有，非常方便」，而購物亦十分方便。