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生活
2023-12-06 12:37:09

內地女來香港工作後突嫌棄內地 列5大職場及工作環境差異 網民：你在搞笑嗎？

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內地女來香港工作後突嫌棄內地 列5大職場及工作環境差異（am730製圖）

內地女來香港工作後突嫌棄內地 列5大職場及工作環境差異（am730製圖）

不時都會聽到有打工仔抱怨自己的職場生活，特別是在疫情幾年後，大部分公司和員工都習慣了在家工作的模式，因此以往能夠賺取一天額外假期的颱風假、黑色暴雨假停工下，現時都需要隨時開電腦工作。雖然如此，香港的職場生態仍然受不少人嚮往。早前，一位內地女就在社交平台上發文，揚言自己在來港工作過後，愛上香港的職場環境，不但列5大中港兩地職場差異，更直指自己「回不去內地」，引來不少網民熱議。

內地女對比中港兩地的工作環境和模式後，發現差異很大（圖片來源：TVB《愛．回家之開心速遞》劇照）

內地女對比中港兩地的工作環境和模式後，發現差異很大（圖片來源：TVB《愛．回家之開心速遞》劇照）

內地女清華畢業 來香港工作愛上香港職場

說到內地的知名學府，相信大部人都會優先想起清華大學和北京大學，能夠進入這兩間學校讀書的人基本上都是高材生。早前，一位在清華大學畢業的內地女生就在社交平台上發文，直指自己有機會來港工作了一段時間，在對比中港兩地的工作環境和模式後，發現差異雖然很大，但自己卻認為香港的職場遠比內地優勝，因而不禁發文高呼「在香港工作過的人是回不去內地的」。

內地女原帖

內地女指在香港加班時間不多（小紅書） 內地女指在香港工作氣氛平等，購物方便（小紅書） 內地女指在香港居住環境空間小，住近市區可節省時間（小紅書）

列5大中港兩地職場差異

發文者在文中列出5大中港兩地職場差異，她表示雖然自己不習慣香港職場以廣東話為主，但在工作時長、氣氛、購物和居住環境的優勢下，仍然認為香港更勝一籌。她直指原以為在香港工作會很大壓力，但「發現香港加班比較少」，而同事和上司下屬之間「更平等和好交流，互相還挺尊重的」。至於購物和居住環境，雖然香港的住宿空間較細，但大家一般都能「住到離公司較近的地方」、「周圍下樓甚麼都有，非常方便」，而購物亦十分方便。

內地女指在香港同事和上司下屬會互相尊重（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照） 內地女指在香港生活優點是購物方便（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照） 內地女指在香港住宿空間較細（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照） 內地女指在香港工作環境理想（圖片來源：ViuTV《大叔的愛》劇照）

揚言回不去內地了 網民唔撐反問：你在搞笑嗎？

發文者指自己只是短短來港工作了一段時間，但已經對香港的職場難以忘懷，直言香港的「整體感覺更輕鬆快樂」，更笑稱「回不去內地」。她的發文引來網民熱議，大批網民唔同意她的看法，更反問她「在搞笑嗎？」有同樣在香港工作的內地網民不同意她的看法，直指「恰好你沒遇到而已，周六日休息是偶爾的，加班費看項目是否有結餘，沒有的話就沒有，呆了一年半果斷回內地了」，亦有香港網民指「很多工種週六要上半天班甚至全天」、「普通兩三萬工資是還好，工資高一些能夠存下錢的還是壓力蠻大加班不少」。

▼網民反應▼

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有香港網民指大量香港公司習慣加班（小紅書截圖） 有香港網民指香港工作慣常隨時回應工作訊息（小紅書截圖） 有香港網民指香港教育觀念走在前（小紅書截圖） 有網民指香港生活壓力大（小紅書截圖） 有網民指香港寫代碼工作壓力不大（小紅書截圖） 有網民指香港勞工法例值得留意（小紅書截圖） 有網民指中港物價水平不同（小紅書截圖） 有網民指香港工作壓力視乎公司（小紅書截圖）
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