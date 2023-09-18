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生活
2023-09-18 12:46:40

內地女來香港讀碩士僅1週已想退學 列4點呻香港文化水平低：比不上外國

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內地女來香港讀碩士僅1週已想退學 列4點呻香港文化水平低：比不上外國

內地女來香港讀碩士僅1週已想退學 列4點呻香港文化水平低：比不上外國

9月開學至今約半個月，相信不少人已逐漸適應升班甚至是全新的校園生活，並即將為測驗及功課等作準備。惟早前有內地來港讀碩士的學生在社交平台上抱怨，指自己對現時的校園生活感到極不滿意，更因為對香港的大學有4點不滿，因而在開學僅短短1星期已萌生退學的念頭。這位內地生的心聲獲不少內地網民認同，紛紛指香港的大學根本比不上外國的大學，不但埋怨香港的文化水平低，更指香港的學生沒有文化底蘊。這些言論令大批香港網民極度憤怒，更反斥他們來港讀書「咪又係為咗張身分證」！

內地生來港讀理工大學的碩士，但一星期已想退學。（圖片來源：小紅書） 內地生來港讀理工大學的碩士，但一星期已想退學。（圖片來源：小紅書） 內地生來港讀理工大學的碩士，但一星期已想退學。（圖片來源：小紅書）

內地女來港讀碩士 開學短短1星期已想退學

每年的9月都是莘莘學子的開學季，不少學生在過完一個多月的暑假後，都要再努力適應校園生活。惟早前一位由內地來港讀碩士的女生就在社交平台上發文，標題更直接了當地寫明「港碩上了一週想退學了」！從她的照片中，可見她由內地來到香港的理工大學讀商科的碩士學位，然而她目前大概只付了留位費而未交上學期學費，因此她在上了第一個星期的課堂後，認為自己對香港碩士課程期望過高，因而萌生退學的念頭，更寫道：「現在休學只虧留位費，再晚兩週學費也搭進去了」。

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這位內地女在表明自己想退學後，列舉了4大原因，分別為她在開學日時本來「激動地去了課堂」，豈料開始上課後卻發現「老師講課跟本科沒區別」，又指「學校比想像中小太多了，完全沒有校園的體驗」、「感覺鍛鍊不到英語，反而把我的母語鞏固強化」，最後揚言「學費比英國還貴，還要跟大陸的卷王們一起競爭」。言下之意，即認為香港的碩士程度與學士學位相約，加上地方細又沒有太多外國人可以練習說英文，因而認為香港文化水平低。

內地網民有共鳴：有能力的話一定不選香港！

發文者對香港讀大學的睇法和心聲引起網民熱議，不少內地網民對此感到十分有共鳴，直指自己「永遠勸學生成本差不多的情況下，盡量去更遠的地方讀書」，如果不是選擇香港而是其他外國地方的話，「會看到更多的風景，見識更多不同的人，是全身心地在完全不一樣的意識形態環境之中，會長出不一樣的眼界和思維模式」，更以一種「外國月亮特別圓」的語氣表示「西方世界的人文底蘊就在他們的高校裡呀」。這些言論引來香港網民不滿，有網民反斥他們「不喜歡可以不要來」、「你們也不是為了知識呀，只是想要身分證罷了」，諷刺內地生來港的主要目的其實是透過讀書獲得香港的居留權。

▼網民意見▼

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