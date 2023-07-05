內地女入住香港5星級酒店稱員工長期發夢兼做1過份事 力數4宗罪引兩地網民超認同！

自開關後不少酒店的人手不夠應付旅客的需求，因此也傳岀不少名牌酒店的負評。而近日就有一名內地女於網上表示十分不滿香港富麗敦海洋公園酒店的服務，除了列岀了4點不滿外，她還認為其中1點她實在覺得過份！帖文一岀除了引起內地網民認同外，亦有香港網民表示認同。

內地女入住海洋公園新酒店力數4宗罪 揚言：以後不再來！ 岀門旅行訂了一間五星級酒店當然會十分期待，而這位內地女近日來港花了$5000港元入住香港富麗敦海洋公園酒店，可是服務和設備都強差人意，令她不禁在網上力數酒店4宗罪：

第一宗罪：無限等check in 她表示自己下午2點多到達酒店並排隊等check in，而酒店職員表示要等到3點才有房，她也表示理解並等待。而3點時，酒店職員又表示要她再次排隊，而排到她時又表示她們的房間還未清潔好，如是者她們等到4點多才有房間。其後她又表示除了她們，其他的住客也不停抱怨酒店的安排，表示如若入住高層房間更要等待到7點左右！

第二宗罪：職員送錯物資到房間 她好不容易可以入住房間後，酒店的職員服務好像又失了魂般，她指「入住酒店期間，職員曾經送錯物資去我們的房間」。

第三宗罪：半夜火警鐘突響 除了酒店的安排混亂和職員失魂外，酒店的設施也有失靈時刻！她表示在晚上10時左右，「莫名其妙突然響起警鐘」，真是「擾人清夢」！

第四宗罪：職員忘記還信用卡 而她最不能忍受的是職員在check in時忘記把信用卡還給她同行的友人，而當她們離開酒店後打給酒店才得知此事。而酒店還要求她們自己親身回到酒店領回，她表示「酒店的地理位置超級不方便」，更不理解酒店有她們的資料為何一整天都沒有通知。