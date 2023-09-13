內地女列7大兩地女生分別 港女Hea著不及內地女打扮精緻 香港網民逐點反擊

不時都會聽到有人說單憑一眼就能分辨出該女生來自哪一個地方，只因每個地方的人民都會有當地獨有的打扮特色，例如日本女生偏愛日系妝容，韓國流行韓風穿搭等等，只要大家穿得舒服其實甚麼風格都無所謂。惟早前有一位內地女生在網上發文，直指香港和內地女生的衣著打扮有分別，主要在於內地女打扮一般較精緻，而港女則比較常Hea著，更列出7大兩地女生分別，引來大批香港網民不滿！

內地女發文講衣著打扮 列7大兩地女生分別

中港兩地矛盾源源不絕，近日兩地人衝突的矛頭就轉到衣著打扮之上。早前，一位內地女生在社交平台上以「發現了一些香港女生和內地女生的區別」為題發文，直指自己在觀察多時後，發現香港女生和內地女生的衣著打扮其實大有分別，更分7點列出她們的衣著特徵。

她表示認真防曬的「百分之九十是內地女生」，「內地幾乎人手一件的防曬衣遮陽帽」，而「香港本地人沒怎麼見穿的」，直指香港女生一般如內地女生般重視防曬。隨後又揚言港女「整體偏瘦」、「少見二次元和亞文化穿搭」，又指內地女生流行的「上緊下鬆」穿搭在香港幾乎看不到。而發文者又揚言在香港街頭如果看到「打扮很精緻很細節，化妝很有風格，很會穿搭的大概率也是內地美女」，而港女的整體妝容則「偏自然職場」。最後發文者歸納指在中、上環一帶出沒的港女一般較「好看、幹練和有氣場」，令她感覺香港約8成的女生都是職場白領風，1成是休閒風。