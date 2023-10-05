內地女到香港旅行 苦呻廟街不快經驗 多名男子欲上前問價 網民笑言諗多咗

大部分人都知道香港哪些地段會特別多風月場所，有時甚至會有大量性工作者站在街上等生意，當中又以旺角的廟街最為人熟悉，不論是下午還是晚上，基本上每行兩三步就會看到數名妓女等客。早前，一位內地女生與老公來香港旅遊時，就在廟街遭遇令她十分不忿的事件，她坦言事發當天老公僅離開她的身邊約3分鐘，惟可能一頭紅髮外加一身性感顯露身材衣著的她實在太過耀眼，因而在短短3分鐘內已被全街男人用不懷好意的目光注視，更疑似有多名男子欲上前問價！香港網民得知後，紛紛卻嘲笑她可能「諗多咗」。

紅髮性感女神遊廟街 苦呻老公離開3分鐘即被視姦 廟街出名多風月場所，每行幾步就會看到有人在街邊站立著等客，大部分的衣著均比較貼身性感，盼能藉此吸引更多人幫襯。早前，一位內地女子就在小紅書分享自己來港旅遊時，在廟街遇到的不快經歷。她表示當天與老公一同到廟街閒逛，惟老公因為要到附近買東西，因而離開了她約3分鐘，卻沒料到在這短短3分鐘的期間，已被投來很多令她不舒服的目光。從她所分享的照片中，可見她以一身紅色頭髮示人，外加一身極其貼身的啡色長裙及LV手袋，因為貼身而令她的豐​​滿身材表露無遺，更揚言「我就站路邊一共不超過3分鐘，而且是白天！！！」 ▼內地女影的香港街景▼

全廟街男人掃射身材 多名男子欲上前問價 老公短短離開了3分鐘已被很多男子掃射的她續指，「好幾個男的走過來打量我！外國人也有，眼神從上到下的！」當時的她感到十分不舒服，同時亦對大量男子紛紛視姦她大為不解，心想為甚麼街頭上所有陌生男子都帶著色瞇瞇的眼神掃視自己，惟當她發現附近亦有不少女子站在街上後，方發現自己被視為她們的同類，令她不禁委屈大呻「被當成其中一份子（企街）了！」