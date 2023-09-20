內地女呻香港外賣平台送餐費貴 85蚊僅收到1食物 香港網民：係咪文盲？

近年香港陸續出現不少外賣平台，其中以「熊貓」和「袋鼠」最為人熟悉，相信很多香港人都曾用這兩個平台叫外賣，方便又快捷。不過，這類型的外賣平台其實都需要有「最低消費」，意指客人需要落單一個既定價錢，才能獲平台以較便宜的價錢安排配送，否則有機會需要額外多付運費。早前，一位內地女生就苦呻香港的外賣平台送餐費太貴，更分享自己的點餐經歷，指自己日前叫了一單盛惠港幣$85.5的外賣，豈料送到後竟發現僅得1食物，令她不禁高呼外賣平台的收費「太離譜了！」

內地女呻香港外賣平台送餐費貴 85蚊僅收到1食物 幫襯外賣平台需要付額外配送費估計是公開的秘密，早前一位內地女生就在小紅書發文指自己認為香港的外賣派送費用太高昂。她表示自己早前經麥當勞APP叫外賣時，付了港幣$85.5叫一個套餐和一杯牛奶，豈料最後當外賣經由「熊貓」外賣送到後，打開紙袋方發現裡面僅得一杯牛奶，其他餐點全部未見蹤影，意指事主花費了差不多86元只買了一份「高鈣低脂牛奶飲品」。

內地女呻香港外賣平台送餐費貴 85蚊僅收到1食物（圖片來源：Facebook@McDonald’s）

公開網上落單流程 欲湊夠運費卻變只付運費？ 事主之後公開自己的點餐過程，她表示自己本來想叫一份套餐，惟因單點一份套餐的話未能湊夠運費，因而決定多點一份售價為18.5元的「高鈣低脂牛奶飲品」。惟後來她才發現自己本來想點的套餐售罄了，而平台自行清空了購物籃內售罄的餐點，因而最後事主所落的外賣就變成18.5元的「高鈣低脂牛奶飲品」，5元運送費、61.5元「與最低消費金額的差價」，以及0.5元「平台費」，意指一共花費了85.5元買了一份「高鈣低脂牛奶飲品」。 ▼網民意見▼