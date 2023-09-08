內地女著蜜蜂裝行街被名店拒入 網民群嘲店員唔識Do揚言要著嚟香港

每個人的衣著打扮都有不同風格，但港人一向鍾情較低調的顏色配搭，因此街上大部人的衣著大多為黑白灰或大地色系。不過，總有人會喜歡行一些較特別和大膽的風格，即使成為大眾焦點亦不會尷尬。日前，一位內地網紅就以一身蜜蜂衣著出外行街，這身特別的裝扮令她一落車未行入商場已成為全場焦點，更疑似因為打扮太標奇立異而被1名店拒諸門外，引起網民群嘲該名店的店員唔識Do。最令人震驚的是，這位女網紅竟然欣然回應粉絲的要求，揚言之後會以同一身裝束到香港遊玩！
內地女著性感蜜蜂裝行街 未入商場已受全場注目
早前，一位內地女網紅以「社牛第一天 挑戰穿鯊Bee逛街」為題發表了一條影片，片中可見這位女生拿著一個黑色Hermes手袋、頭上戴著鯊魚頭巨型大帽子、身上穿著連身的黃黑相間蜜蜂衫，露出一對手臂和雙腿，而最顯眼的是這套衣服著蜜蜂上翹的屁股和針做得十分迫真。雖然幫忙拍片的男子在影片開頭曾表示十分尷尬，不想落車和行入商場，惟始終難敵「蜜蜂女」的拉扯，在一眾目光注視下行入商場。
被1名店拒諸門外 網民群嘲店員唔識Do
二人入商場的第一個目標是行「Gucci」，女生在走過去之前嬌羞的表示自己「有點害羞」，惟一身蜜蜂裝的她可能因為太標奇立異，僅行到門口已被門外的店員勸阻，最後二人被拒諸門外。雖然有網民指拒絕入內的原因可能因為他們正在拍攝，但仍然引來大批內地網民群嘲Gucci的店員唔識Do，除了因為女生手持著Hermes手袋，「Gucci怎麼拒絕提愛馬仕的呀，這麼高貴的嗎」之外，更因為Gucci品牌本身就有出蜜蜂系列的手袋和衣服，直指「SA太不會做人了」、「他們家的吉祥品還是蜜蜂呢」。
在DIOR大手購入手袋+珠寶 應網民要求會著嚟香港
被Gucci拒絕入內並未影響女生的心情，她隨後到旁邊的DIOR閒逛，DIOR的店員不但沒有拒絕她，在場的女店員更興奮地與她進行互動。隨後女生爽快地購入了一個經典款特殊皮的Lady Dior以及名貴珠寶。雖然女生的打扮特殊，但一眾網民就未有對她的衣著有太大評價，只表示Gucci和DIOR的店員態度高下立見，更有網民大讚女生的蜜蜂裝好可愛，主動提出「試一下來香港的時候穿這個」，而女生亦大方回應「好呀」，令香港網民十分期待，更揚言「快來！我要和你合照」。