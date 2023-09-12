內地女首次來香港力數4大震撼體驗 網民紛紛表示共鳴：連Wife都無！

中港矛盾可謂鑊鑊新奇鑊鑊金，而每一次所爭議的題材都不盡相同。早前，一名首次來香港旅遊的內地女生就在社交平台上分享遊記，不過與其他歡樂遊記不同，她所分享的大多數都是負面的震撼，直指自己在來港短短數天已被不同的情況嚇親，更在列出的4個體驗中僅得1個是正面評論。而在她的發文下引來不少內地網民紛紛留言表示有共鳴，更一致認為香港因為「沒有Wife」而是一個非常落後的地方！

內地女初次來港旅行 力數4大震撼體驗 早前，一位內地女生初次到香港旅行，並在事後以「第一次去香港 內地人的一點點小震撼」為題發文，分享自己的旅遊經歷。在她所列出來的4個震撼體驗中，只得1個是偏正面，其他則都是負面感受，當中包括香港的「地鐵票好貴」，不明白為甚麼都要「幾十（元）起步」，又指香港馬路上的「豪車真的多」、「時不時就路過一輛保時捷」，更揚言曾「誤入一條不好明說的街道」，只好「秒懂撤退」，並在心裡「大受震撼」。而唯一一個優點就是香港地方打卡一流，「走幾步」就可以影到十幾張心宜的照片，令「愛拍照人狂喜」。

內地網民超有共鳴 嫌棄香港好落後：連Wife都沒有！ 發文者分享自己的香港體驗後，旋即引來大批內地網民熱議，大批網民同意她的說法，直指香港周街都是「破破爛爛的出租車」，亦沒有「充電寶」可以讓他們借用，就連「幾千塊的酒店都沒有大的液晶電視」。又指香港很多房屋「都是破破的」，而「大寫字樓也沒感覺很大氣和高級」，最有趣的是有網民指香港好落後，只因到處都仍然需要現金付款，而且「沒有Wife」，估計是想指香港並沒有太多免費的Wi-Fi服務。