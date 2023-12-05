內地女1事例證中港兩地教育大不同 質問香港人點教仔網民：都係打大架

內地女1事例證中港兩地教育大不同 質問港人點教仔網民：都係打大架（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

中港兩地的觀點和睇法經常不同，因此大家都面對同樣事情時，處事和解決的方法自然截然不同。早前，一位在港生活的內地媽媽就在社交平台上發文，直指有時真的「很想知道香港人是怎麼教育孩子的」，全因她在中港兩地就遇到完全相反的教學方法，令她不禁想了解為何港人教出來的子女會有幾個內地較少見的特質。發文者的帖文引來大批網民熱議，有香港網民更坦言香港小朋友之所以有優勢，全因「都是打出來的」！

內地女大讚香港小朋友活潑有禮 早前，一位在港湊女的內地媽媽就在小紅書上發文，標題直言「很想知道香港人都是怎麼教育孩子的」。她表示因為近日輾轉於深圳和香港，因此發現中港兩地的父母對於教育子女有不同的方法。發文者表示香港的小朋友普遍比較有禮，例如「遇到貓貓狗狗都會問主人能不能摸摸，在地鐵上遇到需要幫助的人也會主動讓座」。又指雖然有人揚言香港的小朋友「太有規矩」，但她卻認為他們「在外有素質，有把握距離感，但他們也不失活潑，不影響腦海裡天馬行空的想法」。

1事例對比中港兩地教育 發文者讚揚香港小朋友後，就舉出1事例對比中港兩地的教育，她表示自己曾在深圳的地鐵上，親眼看到公然教仔的內地媽媽。她表示當時有一位媽媽帶著一個7、8歲左右的小男孩，男孩因為好動而在車廂內來回行走，而她的媽媽一怒之下突然大力拉走小朋友，「大聲說會不會站好」，又「從指責小朋友在外面亂動，到說自己有多麼辛苦，孩子為甚麼不能體諒她，說到你以後都要靠自己，媽媽也不能陪你一輩子」。