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生活
2023-12-05 16:00:00

內地女1事例證中港兩地教育大不同 質問香港人點教仔網民：都係打大架

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內地女1事例證中港兩地教育大不同 質問港人點教仔網民：都係打大架（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

內地女1事例證中港兩地教育大不同 質問港人點教仔網民：都係打大架（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

中港兩地的觀點和睇法經常不同，因此大家都面對同樣事情時，處事和解決的方法自然截然不同。早前，一位在港生活的內地媽媽就在社交平台上發文，直指有時真的「很想知道香港人是怎麼教育孩子的」，全因她在中港兩地就遇到完全相反的教學方法，令她不禁想了解為何港人教出來的子女會有幾個內地較少見的特質。發文者的帖文引來大批網民熱議，有香港網民更坦言香港小朋友之所以有優勢，全因「都是打出來的」！

內地女發文問香港家長點教仔（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

內地女發文問香港家長點教仔（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

內地女大讚香港小朋友活潑有禮

早前，一位在港湊女的內地媽媽就在小紅書上發文，標題直言「很想知道香港人都是怎麼教育孩子的」。她表示因為近日輾轉於深圳和香港，因此發現中港兩地的父母對於教育子女有不同的方法。發文者表示香港的小朋友普遍比較有禮，例如「遇到貓貓狗狗都會問主人能不能摸摸，在地鐵上遇到需要幫助的人也會主動讓座」。又指雖然有人揚言香港的小朋友「太有規矩」，但她卻認為他們「在外有素質，有把握距離感，但他們也不失活潑，不影響腦海裡天馬行空的想法」。

內地女發文問香港家長點教仔 大讚香港小朋友活潑有禮（圖片來源：小紅書） 內地女發文問香港家長點教仔 大讚香港小朋友活潑有禮（圖片來源：小紅書）

1事例對比中港兩地教育

發文者讚揚香港小朋友後，就舉出1事例對比中港兩地的教育，她表示自己曾在深圳的地鐵上，親眼看到公然教仔的內地媽媽。她表示當時有一位媽媽帶著一個7、8歲左右的小男孩，男孩因為好動而在車廂內來回行走，而她的媽媽一怒之下突然大力拉走小朋友，「大聲說會不會站好」，又「從指責小朋友在外面亂動，到說自己有多麼辛苦，孩子為甚麼不能體諒她，說到你以後都要靠自己，媽媽也不能陪你一輩子」。

1事例對比中港兩地教育 疑不滿內地媽地鐵說教（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照） 發文者讚揚香港小朋友後，就舉出1事例對比中港兩地的教育（圖片來源：TVB《親親我好媽》劇照）

網民爭議不斷 香港網民：都是打出來的

發文者不解為何該名內地媽媽「一個小事居然說了四、五站都沒說完」、「而且說真的在地鐵上說教這麼久也挺影響旁邊的人」，而她亦坦言認為「家庭教育和學校是分不開的」，因此不同意「在公眾場合指責小朋友」的舉動。大批網民紛紛留言，有網民就不認同發文者的觀點，直指在香港「從沒看到過孩子有給人讓座的」，亦有香港網民回應指香港的父母「很在意孩子在公眾地方的行為舉止」、「香港家長會給孩子樹立正確的規則」，更有人揚言香港小朋友之所以乖巧有禮「都是打出來的」。

▼網民反應▼

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有香港人留言指禮貌是源自打（圖片來源：小紅書） 有廣東網民表示未見過香港兒童會讓塵（圖片來源：小紅書） 有香港網民指教育是靠打出來（圖片來源：小紅書） 有香港網民指是由細培育品德（圖片來源：小紅書） 有網民表示要在陌生人前注重基本禮儀（圖片來源：小紅書）
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