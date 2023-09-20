內地專科醫生香港入院嫌棄醫護唔專業 全程無人理要靠自己 網民：比不上內地

內地專科醫生香港入院嫌棄醫護唔專業

香港的醫護人員一直備受尊重，只因工時長又屬於厭惡性工作，加上人手長期不足令他們壓力非常大。近年政府一直致力研究和推廣引入內地專才，當中就包括引入內入醫護人員來香港的醫院幫手，紓緩現時人手不足的問題，惟早前一位內地專科醫生來港時，就因為身體不適而入院治療，惟她卻表示在全個檢查和留院的過程中，深深感受到香港的醫護人員十分不專業，不但長時間無人理得個等字，期間更要頻頻運用自己的醫學知識自救，令不少內地網民紛紛表示香港的醫療體系「比不上內地」。

內地專科醫生分享香港入院體驗 嫌棄香港醫護唔專業 早前，一位自稱是內地大型三甲醫院的專科外科醫生的網民在小紅書發文，指想分享一下自己在香港的就醫體驗。他表示自己因為突發右側腰部疼痛兩小時，因而決定到位於沙田的威爾斯親王醫院排急症，惟因為自己的情況屬於「次緊急」，等了3個小時左右先獲安排見醫生。他直言醫生當時對他做的檢查，僅是「讓我躺床上，用手輕輕觸摸一下我的腹部」，這個過程令他不禁揚言「作為一個專科的醫生的角度，她的體格檢查是很不規範和不夠專業的」。 ▼威院的環境和膳食▼

做檢查手法唔夠專業 全程得個等字+自救 除了狠批香港的醫護人員檢查手法唔夠專業，事主又表示自己在求醫的過程中，大部分時間都只能等待，由上午8點多等到下午3點多才獲安排上房，後來又等了兩個小時才有醫生到場視察他的情況。他強調該負責醫生「是年輕的醫生」，而全個檢查過程僅得3分鐘，只是「讓露出肚子，看了一下，用手稍微觸碰了一下腹部」。隨後，他又表示因為一直在等待而且未有太多人理會他，他只好「一直按鈴跟護工或護士說很痛」，亦不斷運用自己的醫學知識自行嘗試判斷自己的症狀和病徵。 ▼養和醫院環境和膳食▼