內地旅遊｜盤點大灣區7大必去新景點！TeamLab公共藝術裝置/橫琴獅門娛樂天地/風洞飛行體驗【內附門票連結】

香港與內地正式通關，不少人都抽時間返內地來一個小旅行。大灣區交通方便，今次為大家整合大灣區7大新景點，鐘意刺激的有全亞洲首座電影主題室內互動體驗場，親子同行的話有橫琴國家地理探險家中心，還有不少文青打卡點，適合不同喜好的旅人即興來一場小旅行，好好獎勵自己！

大灣區新景點2023｜1. 橫琴獅門娛樂天地 橫琴獅門娛樂天地是全亞洲首座電影主題室內互動體驗場，整座樂園佔地達22,000平方米，共有4層，以不同電影主題分為六大專區，包括《飢餓遊戲》、《暮光之城》、《驚天魔盜團》、《神戰：權力之眼》、《分歧者》以及《金蟬脱殼》，結合各項高端娛樂科技，包括虛擬現實（VR）、增強現實（AR）、動態捕捉互動遊戲技術，以及裸眼三維成像等，打造逾30項沉浸式遊樂設施。 當中「飢餓遊戲——極速追擊」提供多媒體動態模擬艙體驗，參加者能透過三維模擬互動，模擬兩種不同駕駛體驗，包括陸上多功能戰車和懸停式戰機。「金蟬脱殼——逃脱計劃」則結合密室逃脱的設計，並進一步將沉浸式劇院的元素融入到密室逃脱中。另有全球首座以虛擬現實（VR）技術為本而設計的過山車、亞洲最大的兩層高室內攀爬繩索陣等，適合鐘意刺激的大家！ 橫琴獅門娛樂天地 開業日期：2019年7月 地址：橫琴創新方 1-4 階 【香港旅客特惠】1日單園雙人套票-平日 價錢：雙人HKD$275起、2大1小 HKD$374起 >>按此查看更多<<

大灣區新景點2023｜2. 橫琴國家地理探險家中心 位於珠海橫琴創新方3樓的國家地理探險家中心，是集遊樂、探險、科普、親子互動為一體的家庭互動體驗中心。佔地4,500平方米，以探險自然和科學為主題，結合AR、VR、4D 互動體驗科技，提供約15項互動體驗設施，如自然之力、宇宙出發、考古挖掘、野外競速等，讓參加者進行探險。以「宇宙出發」為例，設一座360 度沉浸式模擬太空艙，玩家佩戴 VR 眼鏡、坐在動感座椅並繫上安全帶後，即可衝破大氣層，體驗太空之旅。 橫琴國家地理探險家中心 開業日期：2019年9月 地址：橫琴新區天羽道111號西南門創新方3層 【香港旅客特惠】1日單園雙人套票-平日 價錢：雙人HKD$164起，2大1小 HKD$248起 >>按此查看更多<<

大灣區新景點2023｜3. O·POWER文化藝術中心 位於深圳華僑城片區北部、由華中發電廠改建而成的O·POWER文化藝術中心，佔地10,785平方米，是一個集休閒、娛樂、公園和商業於一身的綜合園區。藝術中心以天藍色為主色，三個曾經儲存重油的油罐改建成花園、劇場及遊樂空間，加上旋轉樓梯以及周遭綠化環境，絕對是打卡熱點。 O·POWER文化藝術中心亦引進廣州品牌咖啡店「store by.jpg」，除橘紅色磚牆吸引人打卡外，其特色手沖咖啡也值得一試。 O·POWER文化藝術中心 開業日期：2022年8月 地址：深圳市南山區華僑城香山東街19號

大灣區新景點2023｜4. 灣區之光摩天輪 不少人去旅行都會選擇乘坐摩天輪，從高空飽覽當地景色。灣區之光摩天輪位於深圳前海灣，屬於歡樂港灣的一部分，2021年正式對外開放，採用了世界首創的魚鰭狀異形大立架，設28個寬闊太空艙，採用360度透明玻璃，可俯瞰前海灣及珠江口伶仃洋景色，在日落期間乘坐摩天輪就最好不過。 灣區之光摩天輪 開業日期：2021年4月 地址：深圳市寶安區新安街道寶華南路 歡樂港灣·濱海文化公園 深圳歡樂港灣摩天輪門票 價錢：成人每位HKD$161起 >>按此查看更多<<

大灣區新景點2023｜5. 月醉西溪 於東莞西溪古村內的的月醉西溪，有「東莞小麗江」的美譽，小鎮集營地、餐廳、劇場於一身，另有不少文創小店。內裡的中式古建築完美融合舊式古井、壁畫、木雕、石雕等，又會不時舉辦體驗漢服、製作香牌與香囊、手工造紙、製作擂茶與八珍糕等活動，令小鎮成為打卡熱點。 月醉西溪 開業日期：2020年 地址：東莞市寮步鎮西溪古村

大灣區新景點2023｜6. 中洲灣C Future City 位於福田區濱海大道的中洲灣C Future City於2022年12月開業，是深圳新落成的商場之一。商場以「藝術、科技、自然」為主，邀請了日本teamLab在場內設立常設館「teamLab共創！未來園」，更於打造多個巨型公共藝術裝置，包括高三層的大型瀑布、立方體藝術裝置「花與人之立方體堆砌」、由法國植物建築學家Patrick Blanc建造的「垂直花園」等。商場內更有日本人氣書局「蔦屋書店」的首間華南分店，隨即成為年輕人的聚腳地。 中洲灣C Future City 開業日期：2022年12月 地址：深圳市福田區濱河大道9283號