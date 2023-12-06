內地港漂女5點力證香港生活幸福 網民唔同意反駁：香港沒有好吃的（am730製圖）

要離開自己的家鄉，獨自到其他城市或地方工作和生活，絕對不是一件易事，因此不少人都離鄉別井後，總會因為種種原因而思鄉，甚至放棄發展好的一切回到自己的所在地。不過，早前就有一位內地女生指自己在來港讀書兩年後，不但越來越習慣香港的生活，更主動列出香港比內地好的5大優勢，揚言留港的生活「真的好幸福」！她的發文引來大批網民熱議，部分網民就對她的觀點表示極不認同，而當中最大的原因竟然是「香港沒有好吃的」，唔通香港美食天堂的地位已經不保？

內地女讚留港生活好幸福 街頭風景美好 獨自到其他地方生活絕對是一件需要大量勇氣的事，因此不少留學生在外出讀書期間，總會因不同原因而想念自己的家鄉與家人，盼望能夠早日回到自己的家。不過，一位由內地來港讀書的女生就有不同的睇法。一位來港生活了兩年多的內地女生早前就在社交平台發文，直指自己經常看到他人說「香港壓力大，生活幸福感低」，惟她作為一位親身在港生活的港漂則十分不認同，坦言自己在這兩年間「越來越習慣香港的生活」，更揚言「留在香港生活其實真的好幸福」。

「香港對女性特別友好」 發文者列了5點使她願意留在香港生活的原因，包括香港的「生活環境安全指數高」、「城市集中，交通便捷，出入方便」，加上有不同的世界美食和購物天堂，「從一線高奢到小眾潮牌都很齊全」。此外，她又表示香港人有明確的「生活及社交邊界感」，直指大多數香港人都「面冷心熱」、「辦事高效簡潔，沒有複雜的社會關係，沒有其他人胡亂點評我的生活」。而最令她滿意的，是香港的職場對女性友好，「無年齡焦慮和婚戀焦慮」、「有更多的保障和平等的權力，沒有人在乎年紀和催婚，一切都以能力評判」