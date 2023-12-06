熱門搜尋:
BLACKPINK 金正恩 區議會選舉2023 恒生指數 交稅 周庭 肺炎支原體 叱咤2023 五月天 轉數快FPS 年少日記 社內相親 姜濤 尹光 聖誕節2023 MIRROR 床蝨 白日之下 流感 騙案 以巴衝突 新股IPO 網上熱話 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 朗然 YOHO WEST 李家超
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-12-06 16:28:31

內地港漂女5點力證香港生活幸福 網民唔同意反駁：香港沒有好吃的

分享：
內地港漂女5點力證香港生活幸福 網民唔同意反駁：香港沒有好吃的（am730製圖）

內地港漂女5點力證香港生活幸福 網民唔同意反駁：香港沒有好吃的（am730製圖）

要離開自己的家鄉，獨自到其他城市或地方工作和生活，絕對不是一件易事，因此不少人都離鄉別井後，總會因為種種原因而思鄉，甚至放棄發展好的一切回到自己的所在地。不過，早前就有一位內地女生指自己在來港讀書兩年後，不但越來越習慣香港的生活，更主動列出香港比內地好的5大優勢，揚言留港的生活「真的好幸福」！她的發文引來大批網民熱議，部分網民就對她的觀點表示極不認同，而當中最大的原因竟然是「香港沒有好吃的」，唔通香港美食天堂的地位已經不保？

港漂女列香港5大優勢，包括工作、食物及交通方便（小紅書） 港漂女列香港5大優勢，認為香港安全指數高（小紅書） 港漂女列香港5大優勢，認為自己愈來愈習慣香港生活（小紅書） 港漂女列香港5大優勢，指香港社會關係不複雜（小紅書）

內地女讚留港生活好幸福 街頭風景美好

獨自到其他地方生活絕對是一件需要大量勇氣的事，因此不少留學生在外出讀書期間，總會因不同原因而想念自己的家鄉與家人，盼望能夠早日回到自己的家。不過，一位由內地來港讀書的女生就有不同的睇法。一位來港生活了兩年多的內地女生早前就在社交平台發文，直指自己經常看到他人說「香港壓力大，生活幸福感低」，惟她作為一位親身在港生活的港漂則十分不認同，坦言自己在這兩年間「越來越習慣香港的生活」，更揚言「留在香港生活其實真的好幸福」。

港漂女列香港5大優勢，工作時對女性包容（小紅書） 港漂女列香港5大優勢，指香港是美食和購物天堂（小紅書） 港漂女列香港5大優勢，指香港交通時間細（小紅書）

「香港對女性特別友好」

發文者列了5點使她願意留在香港生活的原因，包括香港的「生活環境安全指數高」、「城市集中，交通便捷，出入方便」，加上有不同的世界美食和購物天堂，「從一線高奢到小眾潮牌都很齊全」。此外，她又表示香港人有明確的「生活及社交邊界感」，直指大多數香港人都「面冷心熱」、「辦事高效簡潔，沒有複雜的社會關係，沒有其他人胡亂點評我的生活」。而最令她滿意的，是香港的職場對女性友好，「無年齡焦慮和婚戀焦慮」、「有更多的保障和平等的權力，沒有人在乎年紀和催婚，一切都以能力評判」

 

最令港漂女滿意的，是香港的職場對女性友好（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照） 港漂女表示香港人有明確的「生活及社交邊界感」（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照） 港漂女直指大多數香港人都「面冷心熱」（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照） 港漂女認為香港沒有人在乎年紀和催婚（圖片來源：TVB《愛回家之開心速遞》劇照）

網民︰香港外賣配送費貴

她的發文引來大批網民熱議，有網民認同香港是一個宜居城市，直指「在內地30歲沒結婚被說得各種焦慮」、「香港30歲前結婚也算是早婚了」，亦有本想移民到加拿大的內地網民指在香港生活一陣子後，「不想去加拿大了」。不過，大批網民就唔認同發文者的觀點，直指「香港的女孩虛榮心很高」，更有網民直斥香港「別的不說，沒有好吃的」、「沒有美團外賣很不方便，配送費太貴了」。

▼網民反應▼

Ad Block
網民認為香港人尊重女性（小紅書） 網民認為香港仍有美食，但不是快餐店（小紅書） 網民認為香港退休保障不夠好（小紅書） 網民認為香港工作需要實力（小紅書） 網民認為香港比加拿大好（小紅書） 網民認為香港與內地結婚情況不同（小紅書）
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受