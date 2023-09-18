內地生稱裸考DSE已經夠奪星 串爆香港考試程度簡單網民：真定假？

對香港中學生來說，中學文憑試絕對是求學階段的其中一個「大佬」，莘莘學子苦讀高中三年，只為在DSE考獲足夠分數以換取升讀大學的入場券。惟有時考試除了講求實力，運氣亦十分重要，因此在準備多時後考試失利亦偶有發生。早前，一位內地學生就突然在小紅書分享自己的DSE成績表，不但串爆指自己「裸考」已考獲好成績成功奪星，更串爆香港考試程度淺白，引起網民紛紛留言質疑他所發布的成績表是否屬實，只因當中的疑點實在太多！

內地生分享DSE成績表 自豪指裸考已夠奪星 中學文憑試對莘莘學子來說，絕對是求學生涯當中重要的一環，因此有不少學生出盡力氣溫習，期望能夠考獲好成績升讀心宜學位。惟早前一位內地生卻在小紅書串爆地分享自己的DSE成績，她公開以「內地生裸考dse考了這個分數」為題發文，直指自己對考出來的成績「滿意滿意」。在她的成績表中，可見疑似考了中文和英文科的DSE，兩科的總分均是5*，而兩科的細分中最差等級為4，最高則同樣為5*。

串爆指香港考試易 主動提出可為考生補習 發文者在公開自己的DSE成績表後，亦自豪地表示自己「零基础沒上課，突然決定報名，然後也沒啥準備就去考了，純純裸考」。意指她在一時興起，完全沒有溫書的情況下，已成功考獲以上成績，串爆香港考試程度淺白，揚言即使她沒有溫習，「英語和語文還是（考得）大大的好！」隨後她亦揚言自己「有收生」，呼籲「內地家長和小孩有疑問的話可以來問我」、「如果有需要提高英語口語聽力和語文閱讀寫作各類的都可以來找我」，主動提出可以為考生溫習。 ▼網民意見▼