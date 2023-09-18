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生活
2023-09-18 12:35:10

內地生稱裸考DSE已經夠奪星 串爆香港考試程度簡單網民：真定假？

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內地生稱裸考DSE已經夠奪星 串爆香港考試程度簡單網民：真定假？

內地生稱裸考DSE已經夠奪星 串爆香港考試程度簡單網民：真定假？

對香港中學生來說，中學文憑試絕對是求學階段的其中一個「大佬」，莘莘學子苦讀高中三年，只為在DSE考獲足夠分數以換取升讀大學的入場券。惟有時考試除了講求實力，運氣亦十分重要，因此在準備多時後考試失利亦偶有發生。早前，一位內地學生就突然在小紅書分享自己的DSE成績表，不但串爆指自己「裸考」已考獲好成績成功奪星，更串爆香港考試程度淺白，引起網民紛紛留言質疑他所發布的成績表是否屬實，只因當中的疑點實在太多！

內地生社交平台分享DSE成績表 自豪指裸考已夠奪星（小紅書） 內地生社交平台分享DSE成績表 自豪指裸考已夠奪星（小紅書） 內地生社交平台分享DSE成績表 自豪指裸考已夠奪星（小紅書）

內地生分享DSE成績表 自豪指裸考已夠奪星

中學文憑試對莘莘學子來說，絕對是求學生涯當中重要的一環，因此有不少學生出盡力氣溫習，期望能夠考獲好成績升讀心宜學位。惟早前一位內地生卻在小紅書串爆地分享自己的DSE成績，她公開以「內地生裸考dse考了這個分數」為題發文，直指自己對考出來的成績「滿意滿意」。在她的成績表中，可見疑似考了中文和英文科的DSE，兩科的總分均是5*，而兩科的細分中最差等級為4，最高則同樣為5*。

內地生串爆指香港考試程度淺白 主動提出可為考生補習（圖片來源：電影《出貓特攻隊》劇照） 內地生覺得香港的DSE好簡單。圖片來源：JTBC《Law School》劇照）

串爆指香港考試易 主動提出可為考生補習

發文者在公開自己的DSE成績表後，亦自豪地表示自己「零基础沒上課，突然決定報名，然後也沒啥準備就去考了，純純裸考」。意指她在一時興起，完全沒有溫書的情況下，已成功考獲以上成績，串爆香港考試程度淺白，揚言即使她沒有溫習，「英語和語文還是（考得）大大的好！」隨後她亦揚言自己「有收生」，呼籲「內地家長和小孩有疑問的話可以來問我」、「如果有需要提高英語口語聽力和語文閱讀寫作各類的都可以來找我」，主動提出可以為考生溫習。

▼網民意見▼

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網民紛紛質疑成績表真偽：裸考又會識啲格式？

發文者的帖文一出，旋即引來大批網民留言熱議，有網民大讚發文者聰明有能力，不用溫習亦能考到好成績，亦有內地學生同意香港DSE的考核範圍淺白，「對於內地重點中學高中生來說很簡單」。惟部分網民卻質疑她成績表的真偽，只因她聲稱自己完全沒有溫習，卻對考試內容的格式十分了解，直指她「沒有溫習的話，你中文卷三會有4嗎？」、「你怎樣知道格式的?」，惟發文者僅用一句「我們也學過寫應用文，格式還是大同小異的」去回應，後續亦未有回應其他質疑。

▼八大畢業生薪酬排名▼

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