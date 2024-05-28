內地男來港參加婚宴 苦呻侍應分餸食唔飽 網民：衛生啲又唔滿意

香港的婚姻有不同形式，除了地點和菜式之外，就連上菜的方式亦會略有不同，例如部分酒店和酒樓會直接將一大碟菜式放在轉盤上，讓賓客自己夾菜，而部分則會由侍應在上菜後幫賓客分好餸菜，以便大家進食。早前，一位內地男生首次來港參加婚姻，事後發文指港式婚宴令他感受到「中西結合」，更苦呻侍應分餸食唔飽，引來網民群起反駁。
內地男來港參加婚宴 直指香港中西結合
參加婚宴時，如果同枱的不是熟悉親友，甚或直程是陌生人「搭枱」的話，要全晚坐埋一圍枱食飯，多多少少都會有點尷尬。因而有部分酒樓和酒店為了衛生、方便和快捷，都會由侍應在上菜後幫賓客分好餸菜。早前，一位內地男生就首次來港參加婚姻，惟事後他卻發文表示香港果然是一個「 中西結合」的地方，背後竟然正正與「分餸」有關！
苦呻侍應分餸食唔飽 同情洗碗職員
事主在社交平台上以「壞了，要不說香港中西結合呢」為題發文，文中先是興奮表示「近兩年吃那麼多婚宴，終於來香港吃一頓了！」惟進食過程中就正正因為「分餸」而令他感到驚訝，揚言「每樣菜式都會被服務生拿到旁邊分，分到每人一口的程度」、「確實是比較高的使用率，浪費感覺會少一點」，但他卻明言自己「吃都吃不飽」，更同情道「沒吃完都的時候就會一桌子碗，感覺洗碗機都要冒煙了」。
網民群起反駁：衛生啲又唔滿意
事主的發文引來大批網民熱議，有網民認同事主的看法，直言「明明菜食材高級，但喜宴這樣分餐顯得寒磣」、「洗碗的阿姐，邊罵罵咧咧邊洗碗。進洗碗機前也需要先刷一遍碗才送進去」。惟大部分網民卻認為分餸的好處多不勝數，「分餐多好，乾淨衛生」、「同一桌基本上有一半都不認識，這樣分餐更乾淨吧」，更有人質疑事主是否真的「食唔飽」，揚言「我每次飽到撐，而且又衛生，不分餐看到不認識的我會吃不下」。