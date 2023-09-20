內地男批香港故宮博物館無聊 列3宗罪呼籲唔好去 網民反應兩極

香港故宮文化博物館自去年7月2日正式向公眾開放後，不少人都在這一年間慕名而去，加上其鄰近M+博物館，每逢週末的西九都會聚集大批人群。適逢故宮博物館開業一年，近日有內地網民就在社交平台上表示香港的故宮博物館「很無聊」，並激動地列出3大罪名強烈表明「不推薦去」，引起網民熱議。網民對故宮博物館的評價十分兩極，對館內收藏有讚有彈，未知大家又點睇呢？ ▼內地網民對香港故宮3大意見▼

內地男批評香港故宮博物館無聊 揚言館內全是內地人 香港故宮文化博物館開業至今已超過一年，不少對此感興趣的人都在這一年間慕名而去。早前，一位內地男生就在小紅書上以「香港故宮博物館其實很無聊，不推薦去」為題發文，直指自己曾到訪故宮博物館，但就認為其實不值得去。他表示自己本來想由尖沙咀搭小巴去西九龍，惟他「等了40分鐘還不來」，最後發現車站「等車的都是內地遊客，許多操著北方口音」，意指認為到故宮博物館參觀的大部分都是內地人。

激動列3大罪名 強烈呼籲：唔好去！ 除了等不到車，發文者亦另外列出香港故宮博物館的3大罪名，包括「門票貴」，不滿入場的門票「居然要50hkd」，又揚言「北京故宮才60人民幣，這裡比北京故宮小多，同樣國內很多著名博物館，上博還都是免費參觀的」。再者，又表示香港故宮博物館「展品少」、「沒啥歷史」，坦言館內的展品「基本上都是明清的，其中很多都是複製品，更沒意思」，又說「感覺這裡就是一個文物的集合區，博物館本身沒啥文化內涵」。因應以上種種罪名，發文者強烈表明自己不推薦大家到訪香港故宮博物館。 ▼網民意見兩極▼