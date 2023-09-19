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生活
2023-09-19 17:41:03

內地男斥國泰因1事威脅50歲母親調位 網民唔撐反批事主：識唔識守規矩？

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內地男斥國泰因1事威脅50歲母親調位 網民唔撐反批事主：識唔識守規矩？（TVB《衝上雲霄II》劇照）

內地男斥國泰因1事威脅50歲母親調位 網民唔撐反批事主：識唔識守規矩？（TVB《衝上雲霄II》劇照）

不同人對於飛機座位的要求都不同，有人會為了買到價錢較相宜的機票，不惜乘搭紅眼航班又或是較擠迫的飛機，亦有人會希望在幾個鐘的機程有舒適的環境，因而額外加錢選座位，甚至是買商務客艙等等。早前，一位內地男子就分享自己幫媽媽買機票的經歷，他揚言自己為了令媽媽更舒適，早在買機票時已額外加1千元選座位，豈料媽媽在上飛機後，竟被機組人員以1事「威脅」調位，期間更對他所加的錢隻字不提。事主對此感到極度憤怒，惟大批網民在得悉背後真相後卻唔撐反狠批事主「唔識守規矩」，引起廣大網民熱議。

內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位（小紅書） 內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位（小紅書）

內地男幫母親買國泰機票 為更舒適額外加1千元選座位

早前，一位內地男子就在小紅書上以「活久見，國泰員工欺騙威脅乘客！？」為題發文，直指他的母親不久前由內地飛到溫哥華探親，而事主為了媽媽不用轉機，特意買了由香港出發的直航機，更因為想媽媽在10多小時的機程能更舒適，因而「特意加錢買了個帶額外空間的座位」，他表示這張機票是他在今年3月時購入的，當時為了額外空間「大概加了1000多港幣」。

6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖) 6個飲食習慣減搭飛機不適。(am730製圖)

上機後疑因1事被機組人員要求調位 怒斥做法極無恥

本以為媽媽一個人從內地到香港時一直都很順利，估計到達機場後有機組人員的協助亦不會有大問題，豈料在事主媽媽上機後，一個國泰的工作人員就對她說她的座位「緊鄰緊急座位」，並認為她「沒有能力協助機組人員完成緊急情況下的一些工作」、「說了一堆很嚴重的話，連嚇帶騙的」勸她調位。事主指他的媽媽一開始並未有答應調位，惟工作人員卻「說了些威脅的話」，直指如果「不配合有權不讓她登機」，最後只好無奈接受安排。事主指工作人員在整個過程中都未有提及他所多付的1000元選位費用，令他不禁怒斥國泰的這個做法「無恥又無禮」！

事主堅稱自己的媽媽今年「才50多歲，又不是七老八十」，因此認為機組人員的指控無理，加上未有主動提出額外付的金額如何處理，令他有理由懷疑媽媽「遭受到了歧視」，並直指自己已經向國泰投訴。不過，大批網民在得悉整件事的來龍去脈後，不但未有支持事主的投訴，更反而狠批他「唔識守規矩」，只因「緊急出口旁的位置確實是有規定，如果乘客不符合規定確實是不可以坐」，亦有人指「想要坐舒服買PE（特選經濟艙）或者Biz（商務艙）啊」，更有網民揚言事主應該「就事論事，別張嘴就是種族歧視」。

網民反應

內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位，網民認為國泰航空無問題。（小紅書） 內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位，網民認為國泰航空無問題。（小紅書） 內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位，網民認為坐機門的人需要聽得懂英文或廣東話。（小紅書） 內地男炮轟國泰機組人員威脅50歲母親調位，網民以事論事。（小紅書）
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