內地男訪香港後同情港人苦難重重 列7點狠批香港不是：性觀念很開放

內地男訪港後同情港人苦難重重 列7點狠批香港不是：性觀念很開放

世界上城市國家千千萬，有些地方去過一次之後就未必會再次到訪，期望能夠將時間和金錢放到其他未曾遊歷過的國度，惟其實即使目的地是同一個地方，每次去都可能會有不同的感受。早前，一位相隔15年終於再次訪港的內地男生就在小紅書上發文，直指自己在多年後再次光臨這個小城市有著不一樣的感悟，而最令他印象深刻的，就是香港有很多不堪的地方，令他在二訪香港後不禁對港人深表同情，認為香港人「苦難重重」，更列出7大點狠批香港的不是，被眾多網民留言大罵！

內地男相隔15年終再訪港 事後同情港人苦難重重。（圖片來源：小紅書）

內地男相隔15年終再訪港 事後同情港人苦難重重 早前，一位內地男相隔15年終於再次訪港，惟二訪香港不但未有令他勾起昔日回憶，反而加深其對香港的壞印象。他表示自己上一次來港是2008年，當時對香港已有一些不好的印象，惟他以為是自己存在刻板偏見而未有多加理會，豈料這次再訪香港，發現這些壞印象「與15年前幾乎一模一樣」，因此令他確信這些香港的負面思維真正存在。他坦言香港的好處只有「繁華」、「街道乾淨」和「奢侈品交易很發達」，然而這些優勢遠不能覆蓋壞處，令他不禁對香港人深表同情，認為香港人的一生「有自己的苦難」。 ▼內地男列7點狠批香港▼

列7點狠批香港生活惡劣：性方面太過開放 發文者直接表明自己要列出「不太好的感受」，直指「香港人對賺錢這事有點狂熱」、「幾乎是挖空心思不擇手段要賺你的錢」，又指「香港的盜版與假貨極多」、「服務業的態度糟糕」。至於他之所以會認為香港人「苦難重重」，全因「香港的住房很貴」、「走路真的很快」，又揚言「香港街上幾乎人人都有黑眼圈，但都油頭粉面，帶著厚厚的精妝」，直指以上種種皆是「香港人的苦難」、「在於時刻緊繃的神經與無處不在的危機感」。而事主在最後一點更表明香港人因為要「釋放壓力」，因此「對性方面相對開放」，認為香港「周圍有數量可觀的站街女，情趣用品毫不避諱的擺開賣」。