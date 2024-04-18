內地過江龍｜又有內地餐飲登陸香港！來自北京的高級火鍋店「新京熹」已於香港開設首家分店，選址中環士丹利街。餐廳旨在為香港食客，帶來既傳統又獨特的北京涮肉火鍋新體驗，喜歡打邊爐的你千萬不要錯過，即睇內文詳情！

作為新京熹在香港的首間直營店，店家特意為香港食客帶來獨特的暖鍋體驗。其使用的鍋具取材自清朝康熙年間的千叟宴用鍋的「暖鍋」，並由資深銀匠以手工打造，精緻的銅藝結合皇家色系設計，填敷琺瑯釉料，經過108道工序的精雕細琢，確保形、紋、色、光皆達到上乘水平。跟其他分別不同的是，香港店提供的是一人一鍋的用餐體驗，每位食客均可自選喜愛的湯底，免卻與人同鍋分享湯底，務求打造美好的火鍋體驗。

新京熹獨創多款蘸料 選用有機蔬菜/180日羔羊肉/和牛/海鮮

新京熹還獨創多款精選蘸料，為各火鍋食材增添與別不同的風味，當中包括以內蒙古阿拉善沙漠的野生沙蔥和雲南高原的優質青芲椒為基礎的內蒙沙蔥椒麻汁，是專門為涮羊肉而設的最佳蘸料；傳統芝麻醬則以傳統工藝醬料的研磨方式製造，完美保留芝麻的香氣及其營養成份；而昆布豉油汁則由手工蘿蔔蓉和秘製昆布豉油汁融合而成，為食材帶來清爽鮮香的感受；喜歡吃辣的不可錯過以優質乾辣椒與鮮美干貝絲，用上3小時慢熬出來的香辣醬。

在食材的選擇上，新京熹堅持甄選來自北京京遇有機農場的蔬菜，這些蔬菜以自然農耕栽種，更不使用任何化學和農藥添加成分，以確保以環保方式來耕種，讓食客吃得健康安心。享受一頓完美的北京火鍋不可缺少涮羊肉，新京熹精心挑選來自錫林郭勒盟的180日羔羊肉，這些羔羊的體重控制在18至22公斤之間，肉質多層且高鈣，無人工干預下成長，並由專人專車配送，以確保食材安全和新鮮度。此外，新京熹更有提供高品質和牛、海鮮及新鮮蔬菜、雲南直送野菌供食客選擇。