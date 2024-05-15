內地過江龍｜探魚聯乘美極限定推出香港獨家口味「升級版鮮青椒爽麻味烤魚」 

沙田美食｜內地人氣烤魚品牌「探魚」，聯乘美極推出香港店獨家限定烤魚！由5月13日起，探魚招牌烤魚「鮮青椒爽麻味烤魚」會配搭以鮮藤椒製作的豪吉藤椒油，推出味道更鮮麻清爽的「升級版鮮青椒爽麻味烤魚」，鍾意食麻辣的你一定要去試試！
「探魚」主打多款烤魚菜式，招牌口味有重慶豆花烤魚、毛血旺味烤魚、醬香味烤魚、金銀蒜香味烤魚、香辣味烤魚等，可自行選擇魚款及辣度。其中招牌鮮青椒爽麻烤魚，以麻、香、辣見稱，曾獲本地知名食家蔡瀾先生點讚認證，鮮香麻辣的秘製川味醬料，產地直送的頭子花椒配搭手工現做的鮮豆花，加上其他吸汁配料，是一眾嗜辣人士必選。另一款重慶豆花烤魚，整條魚身鋪滿魚身多種乾辣椒，配料以每日新鮮到店的豆花為主，口感滑嫩有豆香，吸飽湯汁後味道更香濃，配羹湯汁一起吃，愈吃愈滿足。
豪吉®藤椒油採用鮮藤椒製作，顏色亮澤，味道鮮麻清香，保留新鮮的藤椒味道，鮮麻持久。只需加入適量藤椒油，即為菜式帶來鮮麻清爽滋味，適合各種麵食、炒菜、燜炖、凉拌及水煮菜式。為隆重其事，品牌更邀請知名編劇、導演兼演員谷德昭為產品代言人。「升級版鮮青椒爽麻味烤魚」，加入豪吉®藤椒油，藤椒鮮味更突出，香辣醒胃，必定為食客帶來絕對不容錯過的地道川味體驗。
探魚
地址：新界沙田區沙田新城市廣場1期6樓626室
電話：3165 8889
營業時間：11:30am - 10pm