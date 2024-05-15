內地過江龍｜探魚聯乘美極限定推出香港獨家口味「升級版鮮青椒爽麻味烤魚」 

沙田美食｜內地人氣烤魚品牌「探魚」，聯乘美極推出香港店獨家限定烤魚！由5月13日起，探魚招牌烤魚「鮮青椒爽麻味烤魚」會配搭以鮮藤椒製作的豪吉藤椒油，推出味道更鮮麻清爽的「升級版鮮青椒爽麻味烤魚」，鍾意食麻辣的你一定要去試試！

「探魚」主打多款烤魚菜式，招牌口味有重慶豆花烤魚、毛血旺味烤魚、醬香味烤魚、金銀蒜香味烤魚、香辣味烤魚等，可自行選擇魚款及辣度。其中招牌鮮青椒爽麻烤魚，以麻、香、辣見稱，曾獲本地知名食家蔡瀾先生點讚認證，鮮香麻辣的秘製川味醬料，產地直送的頭子花椒配搭手工現做的鮮豆花，加上其他吸汁配料，是一眾嗜辣人士必選。另一款重慶豆花烤魚，整條魚身鋪滿魚身多種乾辣椒，配料以每日新鮮到店的豆花為主，口感滑嫩有豆香，吸飽湯汁後味道更香濃，配羹湯汁一起吃，愈吃愈滿足。