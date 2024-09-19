內地17歲學生擺檔10日賺1萬 母:原想他明白生活不易

不少家長一到假期總是希望子女做假期工，藉此讓他們明白工作不易，繼而努力讀書，將來能得到一份好工作。但內地一位母親起初抱有同樣的想法，但其兒子擺檔10日賺到1萬元人民幣之後，認為賺錢容易，不願再回校上課，讓她不知所措。

子越做越開心 母盼其他人勿仿效

安徽的鄧姓母親在網上發文，表示自己17歲的兒子因成績不佳，不想繼續讀書。母親為了讓兒子明白「吃不到讀書的苦，唯有吃生活的苦」，為兒子找來一輛小販車賣小食。

想不到兒子竟然越做越開心，下午4、5點便開工，甚至工作至半夜1點仍努力工作。最後兒子在10日內成功賺取1萬元人民幣，認為賺錢比讀書容易，不願再回校讀書。鄧女士如今十分苦惱，呼籲其他家長和孩子不要仿效，她依然期望兒子會繼續上學，將來能找到一份舒適安逸工作。對於外界「10日賺1萬」的質疑，鄧女士澄清1萬元是營業額非淨利潤，行內不少小販能賺到這個數字。