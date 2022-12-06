內附食譜｜「冬至」煮咩好？Philips智能萬用鍋30分鐘炆好羊腩煲，連燒腩仔都可輕鬆在家自製？

冬至將至，親朋戚友將聚首一堂食團圓飯，而令一眾媽媽最苦惱的，莫過於要在短時間內準備各類菜式，如雞、豬、海鮮、羊腩煲、老火湯等，又是考驗媽媽十八般廚藝的時間。想大部份餸菜都可以「熱住上檯」？不妨用下廚房神器幫手，Philips的「All-in-One智能萬用鍋 HD2151/80」，適合30分鐘烹調多款菜式，快速壓力釋放技術及味道控調系統令煮食更輕鬆快捷。另外還有「健康空氣炸鍋」和全新「Air Steam cooker空氣蒸鍋」，成為媽媽們的廚房好幫手。再配合提供健康食譜的手機應用程式「NutriU」，輕鬆做好滿桌佳餚！

Philips智能萬用鍋 多達 35 款烹調模式 縮短烹調時間 年年做冬都煮相同餸菜覺得好悶？即下載手機應用程式「NutriU」，App入面有超過400款菜式，包含多國特色菜餚，如中、日、韓、法、意大利菜等應有盡有，下文將推介多款從「NutriU」應用程式找來的餸菜食譜，助各位於冬至煮出新意思！ 做冬又點少得老火靚湯，小編誠意為大家推薦食譜「中藥烏骨雞湯」，溫暖滋補的雞湯就最適合冬天。Philips All-in-One智能萬用鍋的快速壓力釋放技術，讓壓力於烹調完成後自動釋放，無須再手動開蓋釋放壓力，7分鐘內就完成排氣，比起傳統煮食方式節省近1倍時間，讓老火靚湯都可以濃縮在短時間內完成。

中藥烏骨雞湯 做冬天氣一般都會相對比較寒冷，飯前來一碗又有營養又熱烘烘的湯，就最好不過。這款雞湯由烏骨雞製成，比起普通雞有更多維他命及礦物質；配上山藥、枸杞、龍眼肉等，帶來鮮甜味道及濃郁香氣。

材料： 2克陳皮、22克黃芪（乾）、950克烏雞、40克淮山（乾）、30克黨參、40克桂圓、20克枸杞乾、10克薑片、1公升水、2克鹽 做法： 1. 浸泡陳皮。將黄芪切成薄片。將烏骨雞去皮並切塊。 2. 將鹽之外的所有食材放進智能萬用鍋。關閉並鎖上蓋子。 3. 選擇烹調和次烹調模式（如下所示）。按住剔號三秒以調校烹煮時間（如下所示）。再次按下剔號來啟動烹煮程序。

4. 當壓力完全解除，解鎖並打開蓋子。以鹽為雞湯調味並上桌。

除了可以縮短烹調時間外，Philips智能萬用鍋內置35款多功能烹調模式，包括低溫慢煮、高溫慢煮、蒸／煮、米飯、湯、粥、豆類、炆、烤焗，亦有6款壓力烹調模式，包括牛肉、雞肉、豬肉、羊肉、魚類及自設，比起傳統的烹調方式更嫩滑、更易保留肉汁，烹調時間可以大大縮短，快速送上原汁原味的餸菜。小編在這裏為大家推薦另一個食譜「枝竹羊腩煲」，配合智能萬用鍋就能助媽媽們極速完成菜式，充滿風味又暖笠笠的羊腩煲就至適合小家庭做冬！ 枝竹羊腩煲 材料： 450克羊腩、50克豆腐乳、30克南乳、20克芝麻油、50克炸枝竹、100克水芹、100克去皮馬蹄、15克老抽、50毫升雞湯、5克新鮮芫茜 做法： 1. 將羊腩切成小方塊。腐乳、南乳和麻油混合，加入羊腩中拌勻，醃30分鐘。將炸枝竹浸泡。水芹菜洗淨切碎。 2. 除芫荽外，所有材料放入智能萬用鍋內，鎖上上蓋。 3. 根據顯示選擇烹調和分烹調方法。如下所示，輕觸剔號3秒以調整烹調時間。再輕觸剔號確認，開始烹調過程。當智能萬用鍋達到壓力時，烹飪時間倒計時將開始。

4. 在壓力完全釋放後，即可解鎖打開上蓋，上碟，灑上芫荽，即可享用。

Philips健康 空氣炸鍋 取代傳統的油炸方式 * 做冬除了蒸煮炆燉的菜餚外，還可加入小朋友最愛的香口炸物！Philips Premium XXL健康空氣炸鍋備有「智能感應技術」，會根據食物品種、大小自動調節合適的烹調溫度及時間。另外當中海星形旋風內鍋及專利「脂肪脫離技術」可以去除多餘食物油脂，助你輕鬆煮出健康心水菜式。小編向大家推薦食譜「脆皮燒腩肉」，用Philips健康空氣炸鍋烹調出來的燒腩肉不但外脆內軟，還比一般方式減少90%脂肪*，非常適合一家大細！ *比較使用電炸鍋及炒鍋煮食，相對使用健康空氣炸鍋煮食，烹調雞肉及豬肉的脂肪含量。

脆皮燒腩肉 燒腩仔是做冬必備的餸菜，自家制會比起外賣有營養得多，有了健康空氣炸鍋還可以熱烘烘上碟，更香脆及美味。 材料： 1.2公斤豬腩肉、1茶匙雞肉湯粉、2茶匙糖、0.75茶匙鹽、5湯匙白酒醋、500克粗鹽、1大匙玫瑰露酒、0.5湯匙五香粉 做法： 把五花腩汆水煮 8 分鐘，抹乾。 用豬皮插重複插在豬皮上，並用布將水份抹乾，需時 6-8 分鐘。 把剩餘材料混合成醃料，抹在豬肉底部，避免接觸豬皮表層。 把白醋倒入碟內，豬皮向下，腩肉向上，放入雪櫃醃過夜。 取出腩肉，用清水沖走豬皮上的白醋。 再用豬皮插重複插在豬皮上，並用布將水份抹乾。 將腩肉放入雪櫃 4-6 小時，取出並在豬皮上鋪上粗鹽。 把腩肉放入健康空氣炸鍋内，以 160 度烤 35 分鐘。 除去表層粗鹽，再以 200 度烤 20 分鐘。 待涼 10 分鐘後，斬成細件上碟即可。

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全新Philips空氣蒸鍋配置「空氣蒸煮技術」 可保留高達90%的營養成分* 想一家人食得更健康？Philips空氣蒸鍋透過最佳的烹調溫度、濕度及時間，為食物保留高達90%的營養成分*，為每種食材創造最佳烹調環境，令食物保持原汁原味。當中嶄新「空氣蒸煮」技術，利用120°C的烹調溫度及「高濕度」的烹調模式，利用熱空氣及濕度令鍋內有熱空氣對流，比傳統蒸煮模式可縮短烹調的時間！ 最方便的是，空氣蒸鍋內置自動清潔程序，所有配件皆可放在洗碗機內清洗，為一眾媽媽省下不少功夫！而海鮮可以說是大排筵席必不可少的菜式，小編今次為大家推薦食譜「豉汁蒸鯧魚」，空氣蒸鍋蒸出來的鯧魚鮮嫩多汁，能保留魚肉大部分的營養價值！