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生活
2024-02-14 17:20:12

全城有機日2024 大型有機市集/嘉年華/有機工作坊/遊戲攤位及展覽/幼稚園及小學生填色比賽

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全城有機日2024 大型有機市集/嘉年華/有機工作坊/遊戲攤位及展覽/幼稚園及小學生填色比賽

全城有機日2024 大型有機市集/嘉年華/有機工作坊/遊戲攤位及展覽/幼稚園及小學生填色比賽

由香港有機資源中心（下稱「中心」）主辦的年度大型盛事「全城有機日2024」載譽歸來，將於33日在中環遮打花園及遮打道行人專用區盛大舉行，屆時整條遮打道將會化身為大型有機市集及嘉年華場地，近100間本地有機農場、漁場及有機零售商將於活動當日設置攤位，市民可一次過搜羅最優質的新鮮有機魚菜及產品。現場並設多個有機工作坊、遊戲攤位及展覽，大會更邀得星級嘉賓為大家帶來各項精彩表演，節目豐富，適合一家大小齊參與！隨着政府於去年公佈《漁農業可持續發展藍圖》，致力推動本地漁農業可持續發展，有機漁農業於香港整體發展中亦將佔有更重要位置。推動本地有機漁農業可持續發展的大型活動「全城有機日」，亦必定全城矚目

鼓勵市民選擇有機優質漁農食品

香港有機資源中心自2008年起舉行「全城有機日」多年來深受市民歡迎，至今已成為推動本地有機漁農業的旗艦盛事，累計吸引超過40萬人次參與。今年「全城有機日2024」以「擁抱有機生活•邁向智慧未來」為主題，宣揚以新科技及可持續發展方向促進有機漁農業發展，並響應香港特區政府將香港發展成智慧型綠色都市的願景，鼓勵市民選擇更健康的有機優質漁農食品，將有機生活方式融入日常生活，同時促進有機漁農業發展。

往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片

響應政府推動漁農業可持續發展 推廣本地有機低碳物產

香港特區政府於202312月公佈《漁農業可持續發展藍圖》，致力推動本地漁農業可持續發展，提出漁農業升級轉型，以現代化及可持續方式發展，長遠提升本地漁農業的產值和質量，包括將蔬菜產量增加至現時的4倍、養殖海魚量增加至現時的10倍。而市民亦有機會享用更多元化、品質更優良以及碳里程更少的漁農物產。

香港有機資源中心成立21年以來，積極推動香港有機漁農業發展，推廣綠色低碳生活，不僅成功為香港建立本地有機認證系統，每年更舉辦多項有機活動，鼓勵市民選購本地有機產品之餘，亦提供可靠的有機產品資訊。中心的綠色「剔號」有機認證標籤更是深入民心，讓廣大市民只要看見綠色「剔號」，便可以知道產品已獲有機認證，安心購買。

一連串精彩活動 歡度週末好去處

春光明媚的三月，正是出遊活動的好時節。今年的「全城有機日」將為香港市民帶來一連串精彩活動，適合一家大小參與，一於相約家人好友參加「全城有機日」，齊撐本地有機漁農戶及有機物產，在春日暖陽下歡度週末吧！

活動當日將由中心總監黃煥忠教授聯同一眾主禮嘉賓主持「全城有機日2024」開幕典禮，為這項年度盛事揭開序幕。美心妹妹Celine及一眾樂隊亦會到場獻唱，不同舞蹈及音樂推廣有機生活。

在台上的精彩表演以外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆有趣的方式，增進對有機產物及環保的知識。此外，現場還設有不同的有機工作坊，為市民帶來全新的有機體驗，盡情享受有機樂趣。

往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片 往年活動照片

「擁抱有機生活•邁向智慧未來」填色比賽

為了讓小朋友從小認識有機綠色生活，中心貫徹「全城有機日」的宗旨，於今年再次舉辦「擁抱有機生活邁向智慧未來」填色創作比賽，歡迎全港幼稚園學生及小學生參加！比賽費用全免，參賽者須於指定的填色表格上填色，可自由選擇顏料，並於2024216日或之前把作品郵寄至香港有機資源中心。

比賽分為幼稚園（K1-K3）、小學（P1P3）及小學（P4P6）三個組別。各組別冠軍得獎者均可獲贈書券價值500元正，亞軍300元正，季軍100元正，以及由香港有機資源中心出版的兒童繪本系列《水熊爺爺救地球》乙套及水熊爺爺公仔乙隻（K1-K3P1-P3）或 香港農夫訪談集《細說農話II》乙本（P4-P6），並獲頒獎牌乙個。「擁抱有機生活•邁向智慧未來」填色比賽頒獎典禮將於33日「全城有機日2024」開幕典禮上進行。有關比賽詳情、比賽細則及聲明

「擁抱有機生活•邁向智慧未來」填色比賽 「擁抱有機生活•邁向智慧未來」填色比賽

「全城有機日2024

日期：202433日（星期日）

時間：上午1030分至下午6

地點：中環遮打花園及遮打道行人專用區

 

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