全城有機日2024 大型有機市集/嘉年華/有機工作坊/遊戲攤位及展覽/幼稚園及小學生填色比賽

香港有機資源中心自2008年起舉行「全城有機日」多年來深受市民歡迎，至今已成為推動本地有機漁農業的旗艦盛事，累計吸引超過40萬人次參與。今年「全城有機日2024」以「擁抱有機生活•邁向智慧未來」為主題，宣揚以新科技及可持續發展方向促進有機漁農業發展，並響應香港特區政府將香港發展成智慧型綠色都市的願景，鼓勵市民選擇更健康的有機優質漁農食品，將有機生活方式融入日常生活，同時促進有機漁農業發展。

響應政府推動漁農業可持續發展 推廣本地有機低碳物產

香港特區政府於2023年12月公佈《漁農業可持續發展藍圖》，致力推動本地漁農業可持續發展，提出漁農業升級轉型，以現代化及可持續方式發展，長遠提升本地漁農業的產值和質量，包括將蔬菜產量增加至現時的4倍、養殖海魚量增加至現時的10倍。而市民亦有機會享用更多元化、品質更優良以及碳里程更少的漁農物產。

香港有機資源中心成立21年以來，積極推動香港有機漁農業發展，推廣綠色低碳生活，不僅成功為香港建立本地有機認證系統，每年更舉辦多項有機活動，鼓勵市民選購本地有機產品之餘，亦提供可靠的有機產品資訊。中心的綠色「剔號」有機認證標籤更是深入民心，讓廣大市民只要看見綠色「剔號」，便可以知道產品已獲有機認證，安心購買。

一連串精彩活動 歡度週末好去處

春光明媚的三月，正是出遊活動的好時節。今年的「全城有機日」將為香港市民帶來一連串精彩活動，適合一家大小參與，一於相約家人好友參加「全城有機日」，齊撐本地有機漁農戶及有機物產，在春日暖陽下歡度週末吧！

活動當日將由中心總監黃煥忠教授聯同一眾主禮嘉賓主持「全城有機日2024」開幕典禮，為這項年度盛事揭開序幕。美心妹妹Celine及一眾樂隊亦會到場獻唱，以不同舞蹈及音樂推廣有機生活。

在台上的精彩表演以外，家長還可與小朋友一起參與台下多個攤位遊戲，讓小朋友以輕鬆有趣的方式，增進對有機產物及環保的知識。此外，現場還設有不同的有機工作坊，為市民帶來全新的有機體驗，盡情享受有機樂趣。