全實境劇本殺 玩家以第一身投入第二人生！恐怖+歡樂本同時登場！

不知道有沒有人想過以第一身身份展開第二人生，嘗試更多或恐怖或有趣的生活體驗呢？繼之前恐怖劇本《盂蘭勝會1之幽浮人間》大受好評後，第二人生體驗館緊接推出《盂蘭勝會2之紅塵俗世》，玩家即將踏上實境鬼門橋，尋找冤魂滿佈的鎖羅門村的滅村真相。
另外，玩家亦可選擇以輕鬆搞笑的方法體驗新生活，皆因第二人生體驗館同時推出歡樂劇本《試映會》，在實境電影院場館內感受新歡樂情趣電影《官人，我又要發財！》的放映會故事，找出偷走原片的幕後黑手。恐怖本和歡樂本同時推出，男女老幼也能暫時抽離自我，以新身份 投入到全實境的第二人生故事。
真正屬於香港的神話傳奇
《盂蘭勝會 2 之紅塵俗世》的故事背景發生在民初時期的香港，一條偏僻的古村──鎖羅門村，村落內空無一人，只有被困於地府的鬼魂和被囚於地獄的惡鬼。即使你能在村內遇見人，卻不等於「他們」仍活著，是人是鬼還得靠玩家憑藉線索自行分辨。
玩家們需要穿越鬼門關，踏上實境鬼門橋，找出鎖羅門村滅村的幕後黑手，與朋友一起進行一場逃離陰間的遊戲，故事中更有不少鬥志鬥力，考驗膽量的任務，適合一眾膽大玩家前來挑戰！
劇本規則
參與人數： 6 (4男2女)至8人(4男2女+ 1男1女)*可反串
遊戲時間： 150 至 180 分鐘
遊戲難度： 6/10 (10 分滿分)
劇本類型：恐怖本
優惠價：
《盂蘭勝會 2 之紅塵俗世》$350/一位 (原價$499/一位)(包含角色專屬服飾)
《盂蘭勝會 1 之幽浮人間》$320/一位 (原價$499/一位)(包含角色專屬服飾)
回顧 80 年代香港電影業的美好
80 年代的香港電影業正值平步青雲的階段，萬眾期待的歡樂情趣電影《官人,我又要發財！》亦終於完成拍攝，即將舉行試映會。正當萬事俱備，觀眾亦陸續到場時，卻發現原片突然遺失，到底當中是人為失誤抑或存心陷害？試映會又能否如願舉行？
玩家需親身進入實景電影院場館，尋找原片遺失的線索、抽絲剝繭、找出事情的來龍去脈。《試映會》的劇本節奏較為簡單輕快，以歡樂搞笑為主，適合一眾初入門玩家。
劇本規則
參與人數：6 (3男3女)*可反串
遊戲時間：90至120分鐘
遊戲難度： 6/10 (10分滿分)
劇本類型：歡樂搞笑本
價錢：$280/一位 (原價$420/一位) (包含角色專屬服飾)
第二人生體驗館
地址： 香港尖沙咀廣東道 80 號 Cantonyama 3 樓