全實境劇本殺 玩家以第一身投入第二人生！恐怖+歡樂本同時登場！

《盂蘭勝會 2 之紅塵俗世》是繼《盂蘭勝會1之幽浮人間》的全新單元故事，建議玩家可先體驗《盂蘭勝會1》，感受更連貫的故事性。

不知道有沒有人想過以第一身身份展開第二人生，嘗試更多或恐怖或有趣的生活體驗呢？繼之前恐怖劇本《盂蘭勝會1之幽浮人間》大受好評後，第二人生體驗館緊接推出《盂蘭勝會2之紅塵俗世》，玩家即將踏上實境鬼門橋，尋找冤魂滿佈的鎖羅門村的滅村真相。 另外，玩家亦可選擇以輕鬆搞笑的方法體驗新生活，皆因第二人生體驗館同時推出歡樂劇本《試映會》，在實境電影院場館內感受新歡樂情趣電影《官人，我又要發財！》的放映會故事，找出偷走原片的幕後黑手。恐怖本和歡樂本同時推出，男女老幼也能暫時抽離自我，以新身份 投入到全實境的第二人生故事。

真正屬於香港的神話傳奇 《盂蘭勝會 2 之紅塵俗世》的故事背景發生在民初時期的香港，一條偏僻的古村──鎖羅門村，村落內空無一人，只有被困於地府的鬼魂和被囚於地獄的惡鬼。即使你能在村內遇見人，卻不等於「他們」仍活著，是人是鬼還得靠玩家憑藉線索自行分辨。 玩家們需要穿越鬼門關，踏上實境鬼門橋，找出鎖羅門村滅村的幕後黑手，與朋友一起進行一場逃離陰間的遊戲，故事中更有不少鬥志鬥力，考驗膽量的任務，適合一眾膽大玩家前來挑戰！ 劇本規則 參與人數： 6 (4男2女)至8人(4男2女+ 1男1女)*可反串 遊戲時間： 150 至 180 分鐘 遊戲難度： 6/10 (10 分滿分) 劇本類型：恐怖本 優惠價： 《盂蘭勝會 2 之紅塵俗世》$350/一位 (原價$499/一位)(包含角色專屬服飾) 《盂蘭勝會 1 之幽浮人間》$320/一位 (原價$499/一位)(包含角色專屬服飾)