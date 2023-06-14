全新面貌｜The Body Shop王牌維他命E系列 換環保新包裝/夏日清爽補濕

The Body Shop標誌王牌的維他命E系列，自1970年代推出以來大受歡迎，系列以長效保濕功效而成名，做到水潤出擊。王牌的補濕日霜更能提升38%補濕功效。維他命E系列於今個夏天以全新面貌回歸，並經過皮膚科測試及純素協會認證，適合所有膚質。而所有產品均採用由玻璃、鋁和塑料製成的全新回收和可回收包裝，延續品牌Changemaking Beauty精神，護膚之餘也保護地球。

維他命E系列推出多年，見證著不同時代變遷，系列亦比過往發展得更完整，大部分產品都加入了星級成分——由天然植物提煉的天然透明質酸，令肌膚更水潤飽滿。補濕日霜是最受女生喜愛的產品，含有兩種常見的補濕成分：透明質酸及維他命Ｅ。透明質酸是一種天然存在的分子，有能力承載它自身重量1,000倍的水分，是高效的補濕皇牌成分；而紅桑籽是天然維他命的豐富來源，The Body Shop收集和風乾並冷壓果汁，採用行業剩下的種籽，來製成含豐富抗氧化的珍貴紅桑籽油，在護膚同時也能減少浪費。