全新DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒 讓你隨時嘆到越南地道咖啡

DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，於今個盛夏帶你一探越南浪漫之旅，沉醉東方婉約迷人風情，延續屬於味覺的環球之旅。

DREYER’S®️ D-COLLECTION™ 一直貫徹品牌宗旨，嚴選世界優質食材，搜羅各地獨特滋味，帶領大家以味蕾探索世界。當中脆筒系列蘊含各地精粹，從歐洲的比利時朱古力扭紋脆筒到美國加州士多啤梨扭紋脆筒，於2021年更延伸到大家鍾愛的日本口味—宇治抹茶扭紋脆筒及靜岡焙茶扭紋脆筒。今次，我們走訪東南亞，尋覓萬千風情的越南秘境，以越南冰滴煉乳咖啡為靈感，送上 DREYER’S® D-COLLECTION™ 全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，呈現咖啡甜點美饌的多重驚喜。

猶如品嚐正宗越式煉奶咖啡

香味濃郁醇厚，略帶回甘的越南咖啡向來深受「啡迷」喜愛。今個夏日，無需出走，即使在香港也能隨時嘆到越南地道的咖啡風味。DREYER’S® D-COLLECTION™ 全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，醇厚的地道越式風味咖啡雪糕與香甜濃郁煉奶完美結合，締造雙重享受，頂層滿布粒粒香脆果仁碎，更賦予雪糕脆筒更豐盈的層次。每一啖越南風味咖啡雪糕，都埋藏著獨樹一幟的越南文化底蘊，讓你瞬間迷醉在異國情調中，猶如正在品嚐一杯越式煉奶咖啡，獨有餘香滲入味蕾深處，完美模仿岀冰滴煉乳咖啡的東方享受。