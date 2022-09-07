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生活
2022-09-07 17:28:06

全新DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒 讓你隨時嘆到越南地道咖啡

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DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，於今個盛夏帶你一探越南浪漫之旅，沉醉東方婉約迷人風情，延續屬於味覺的環球之旅。

DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，於今個盛夏帶你一探越南浪漫之旅，沉醉東方婉約迷人風情，延續屬於味覺的環球之旅。

DREYER’S® D-COLLECTION™ 一直貫徹品牌宗旨，嚴選世界優質食材，搜羅各地獨特滋味，帶領大家以味蕾探索世界。當中脆筒系列蘊含各地精粹，從歐洲的比利時朱古力扭紋脆筒到美國加州士多啤梨扭紋脆筒，於2021年更延伸到大家鍾愛的日本口味宇治抹茶扭紋脆筒及靜岡焙茶扭紋脆筒。今次，我們走訪東南亞，尋覓萬千風情的越南秘境，以越南冰滴煉乳咖啡為靈感，送上 DREYER’S® D-COLLECTION™ 全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，呈現咖啡甜點美饌的多重驚喜。

猶如品嚐正宗越式煉奶咖啡

香味濃郁醇厚，略帶回甘的越南咖啡向來深受「啡迷」喜愛。今個夏日，無需出走，即使在香港也能隨時嘆到越南地道的咖啡風味。DREYER’S® D-COLLECTION™ 全新越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒，醇厚的地道越式風味咖啡雪糕與香甜濃郁煉奶完美結合，締造雙重享受，頂層滿布粒粒香脆果仁碎，更賦予雪糕脆筒更豐盈的層次。每一啖越南風味咖啡雪糕，都埋藏著獨樹一幟的越南文化底蘊，讓你瞬間迷醉在異國情調中，猶如正在品嚐一杯越式煉奶咖啡，獨有餘香滲入味蕾深處，完美模仿岀冰滴煉乳咖啡的東方享受。

DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒

DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆筒

DREYER’S® D-COLLECTION™ 越南風味咖啡雪糕配煉奶脆

建議零售價

HK$20.0 (件裝)

HK$52.9 (3多件裝)

推出日期

單件裝：202297日起

多件裝：202299日起

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