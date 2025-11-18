全旅達全港首間獲任2026 FIFA世界盃大中華區銷售代理 售世界盃套票涵蓋機票/住宿/VIP包廂

2026世界盃決賽將於明年6月11日至7月19日舉行，賽事將橫跨美國、加拿大及墨西哥三國，展開104場激戰。全旅達國際旅遊日前宣布，正式獲委任為2026年國際足協世界盃™ 大中華區銷售代理，提供購買2026世界盃比賽門票及旅遊套票，現場觀看包括開幕戰、8強至決賽等重點賽事，套票更與航空公司合作，安排來回機票、住宿及專車接送等服務。

全旅達國際旅遊有限公司(Connexus Travel)獲委任為2026年國際足協世界盃™ 大中華區銷售代理，成為香港首家獲得此項授權的旅遊服務供應商，提供官方購買渠道，尊享保證入場門票、豪華包廂及VIP禮遇套票，為球迷打造一系列精彩世界盃現場體驗，與全球矚目盛事零距離接觸，推動香港體育旅遊發展重要一頁。

2026年FIFA世界盃™決賽周將於2026年6月11日至7月19日，由美國、加拿大及墨西哥三國合辦，48支球隊將於16個主辦城市展開104場比賽，賽期長達39日，絕對是明年全球最具矚目的體育盛事。

直擊頂級球場

2026世界盃賽事將於北美各大主要城市舉行，包括洛杉磯、紐約、達拉斯、邁阿密、亞特蘭大、多倫多、溫哥華、墨西哥城及瓜達拉哈拉等。各個場館容量由45,000至94,000個座位不等。全旅達提供的官方款待套票，可讓球迷直擊人氣賽事場館，尊享優越觀賽席位，包括在可容納82,500名觀眾的紐約大都會人壽體育場，觀賞7月19日的終極決賽。

全旅達推出豪華觀賽套票

全旅達為大中華區的足球迷提供「2026年國際足協世界盃™官方招待套票」，將世界級精彩賽事與客製化豪華旅遊結合，旅程涵蓋美國開幕戰、八強賽、四強賽以至決賽等重點賽事。提供各款度身設計套票，在為旅客提供難忘的全方位體驗，不同級別的尊貴選項包括：

場邊酒廊：位於球場尊貴區內的精緻款待空間，配備優質下層座位，享有極佳球場視野。

獎杯酒廊：提供沉浸式娛樂及升級款待服務。

私人包廂：終極豪華套票，設有全景視野的超尊貴球場套房，並提供由香港出發的來回私人包機服務。

套餐包括：

與合作航空公司安排來回機票，可選專屬私人飛機服務

入住世界級頂尖酒店

專車接送及豪華座駕服務

專屬客戶經理，提供現場禮賓支援及私人管家服務（部分套餐適用）

另外更可按客戶需求，安排個人化款待方案，例如賽事選擇、比賽地點、款待產品、機票、酒店及當地交通等，全方位度身訂造！