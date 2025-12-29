中學生走進am730學習查證精神 社長：這是年輕人與品牌之間的重要橋樑

由 am730主辦、一口田慈善教育基金協辦，並獲香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院及香港理工大學專業及持續教育學院大力支持的「第1屆全港中學學界品牌 IP 王爭霸戰 2025/2026」。早前舉行品牌交流日活動，一班中學生接受挑戰，為主辦方am730設計全新 IP 角色，認識傳媒的社會責任和新聞如何誕生，同時，協助品牌年輕化，並與讀者建立更緊密的情感連結。 隨着新媒體發展，am730已由單一報紙轉營為跨平台媒體，內容全方位涵蓋港聞、財經及地產分析、生活文化、健康資訊、娛樂科技等，更製作多元化影片節目、新聞短片，在不同社交媒體平台發放，服務不同年齡與興趣群組；同時透過社交平台與APP會員積分獎賞計劃，吸引讀者互動，建立長期讀者社群。品牌亦十分重視社會教育功能，透過專題報道與評論，引導公眾更深入理解公共政策、社會議題及國際趨勢。

查證是真相基石 學生親身見證媒體專業 am730團隊以一宗近期網絡熱話作教材，早前社交平台流傳AI改圖，引起熱議，面對網絡虛擬資訊氾濫，am730堅守新聞媒體公信力責任，務必核查每宗新聞後才刊登，所以在am官方平台發放的資訊會是具可信和可靠的。這個案例提醒學生：資訊愈快，愈需要謹慎審視，傳媒價值正在於反覆核實與負責任報道。其後，am730播放影片向同學展示關於品牌歷史、免費報如何誕生的影片，讓同學加深了解品牌的理念、歷史、新聞媒體的社會責任。不少學生表示，活動讓他們首次真正理解「查證」在新聞工作的關鍵角色；以往只是「睇新聞」，今次則親身見證新聞的誕生過程，也明白一份報紙背後其實承載着專業與責任。

社長：看到年輕活力 更看到交流價值 am730社長盧覺麟於活動後表示，學生的投入與活力令他印象深刻：「看到很多年輕面孔，很有朝氣，也很想了解品牌運作，思考如何為品牌設計 IP。他們很主動，很想創作，這點非常難得。」他強調，這次並非單向分享，而是一條重要橋樑，讓品牌與年輕一代真正對話，理解彼此想法。他亦期望學生設計的 IP 不只停留於概念，而是可以「真正落地」，應用於報紙、平台及產品之上，為品牌帶來新火花。

am730期望透過 IP 設計，展現公信力、正面健康、年青活力等品牌精神。

首次近距離認識新聞媒體與品牌IP設計 在 IP 創作環節中，學生普遍認為最大挑戰是如何把公信力、親和力和年輕結合。他們積極討論品牌性格、視覺風格及故事背景，亦認為能與媒體品牌直接交流十分難得，既是創作經驗，也是一次理解媒體角色的學習旅程。 學生在學習設計之餘，也同時體會新聞責任與品牌精神如何交織成媒體力量。未來，am730期望透過 IP 設計，展現更年輕、更親和的一面，同時堅守品牌核心精神：公信力、不偏不倚、不渲染、多角度分析、啓發深度思考。