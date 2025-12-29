全港中學學界品牌IP王爭霸戰 —— 敏華冰廳 以IP傳承冰廳情懷 中西合璧菜式映出香港最特別風味

若要數到香港最具特色的飲食文化，冰廳出品的各款美食絕對榜上有名。香港作為國際大都會，連美食都能做到中西合璧：意粉配上港式叉燒、咖喱醬料配上牛腩，還有邪惡之選的西多士，再配上一杯熱騰騰的港式奶茶，種種滋味難以盡錄，構成港人最熟悉的味道，也是香港多年來平淡幸福的日常場景。 在遍佈全港、擁有41間分店的「敏華冰廳」，正是留傳七十年代香港經典味道的代表品牌。敏華冰廳始於1973年旺角懷舊餐飲品牌「文華冰廳」，主打「黯然銷魂飯」、「潮式沙茶牛肉麵」等經典美食，同時結合新式元素，成為傳統與新潮並存的香港冰廳文化代表。

今次「全港中學學界品牌IP王爭霸戰」，敏華冰廳作為參與品牌之一，希望透過新生代的創意拓展品牌影響力，更期盼年輕人能藉此機會對品牌運營與推廣產生興趣，創造具故事性及延續性的品牌IP，傳承冰廳情懷。

懷舊與新潮共存 持續改變 傳承經典 在IP王品牌交流日，敏華冰廳市務及傳訊部經理陳名昆先生（Angus）向參賽同學介紹敏華冰廳獨特的品牌故事，以及一系列兼具懷舊與創新的品牌活動，Angus強調敏華冰廳是全港分店最多的冰廳品牌之一，能廣泛接觸不同類型的顧客，更以高質素食物而聞名，重用專業團隊研究食譜與製作方法，讓經典永續流傳。 Angus分享敏華冰廳曾推出遞進式宣傳，第一浪以形象廣告宣傳「留傳舊時風味」的理念，用經典菜式如「黯然銷魂飯」及「沙茶牛肉麵」套餐復刻舊時地道風味，喚醒大眾的集體飲食記憶。第二浪升級為「舊時玩味」，消費即贈「懷舊公仔紙套裝」，並同步上線「擊掌．激賞」互動，更設懷舊主題店，營造復古溫馨的就餐氛圍，令用餐體驗更具趣味，亦為贈品富收藏價值，有助於發展更多忠誠顧客。敏華冰廳希望通過設計專屬IP延續其具有前瞻性的推廣理念，繼續吸引更多不同類型的顧客，滿足多元化需求。

品牌方強調：「參與此次活動的主要目的，是讓品牌與年輕一代真正對話。」他希望同學們能通過設計形象IP，將品牌年輕化，向新世代傳遞冰廳文化的代表意義。 除此之外，他還提到，完成設計的IP將廣泛應用於敏華冰廳的社交媒體傳播、店舖展示、周邊產品開發及大眾傳播等多個場景，成為敏華連接消費者的重要紐帶。 包容多元創新 確定品牌核心方向 在IP形象要求方面，品牌方希望同學參考敏華冰廳的紅藍代表色，以及「黯然銷魂飯」、「紅豆冰」或「潮式沙茶公仔面」等代表元素，融合溫馨懷舊的70年代冰廳特色，設計貼合品牌理念的IP。他建議 IP 形象需以正面活潑為基調，造型簡單易應用，並呼應敏華「始於 1973」「留傳舊時風味」的品牌底蘊。

敏華冰廳市務及傳訊部助理總監吳慧敏小姐（Flora）亦鼓勵同學創意不設限，IP形式可靈活多元，既可以是餐廳菜品的擬人化呈現，也可以是全新原創角色，不必拘泥於與冰廳建立直白關聯。她期望設計巧妙貼合年輕群體宣傳需求，兼具故事性與代表性，讓人一眼便能聯想到香港冰廳文化。她同時希望這一IP能成為品牌與顧客間的溝通媒介，承載品牌溫度，實現與消費者的情感互動。

同學積極參與發問 期待完整IP角色設計 品牌分享過後，同學們隨即踴躍提問，問題專業度十足，遠超預期。例如，有同學好奇敏華在眾多香港冰廳中的競爭力及特別之處，亦有人詢問品牌方對顧客見到IP時的感受期望。品牌方對同學們提問的深度深感佩服，並對即將呈現的IP作品充滿期待，直言看到了新生代的創意潛力與商業思維。他們同時鼓勵大家踴躍參與此類活動，以青年人的獨特視角和創新思維，為傳統品牌注入新養分，協助敏華冰廳傳承香港文化，讓地道情懷在新時代得以不斷延續。