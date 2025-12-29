李施德林關注口腔健康 建立使用習慣 發揮創意貼近社區 打造未來品牌大使

由am730主辦，一口田慈善教育基金協辦，並獲香港工業總會、香港零售管理協會、香港知專設計學院及香港理工大學專業及持續教育學院全力支持的第1屆全港中學學界品牌IP王爭霸戰2025/2026，於早前舉辦了交流日活動。參與品牌之一的「李施德林」，希望藉年輕人的創意力量，打造未來的李施德林品牌大使，讓這個專注於漱口水的品牌更貼近社區，成為更親近、有趣及家傳戶曉的品牌。 李施德林資深品牌經理張可欣小姐(Jane)介紹指，李施德林始於1879年，至今已有超過140年歷史，於全球各地都有生產和銷售漱口水。「我可以很自豪的跟大家說，李施德林是全球NO.1的漱口水品牌。」JANE指「李施德林」源自李斯特醫生的科研成果，最早期是外科醫生用的消毒藥水，後透過不同的醫學應用和臨床實驗，慢慢轉化為今天獨特啞鈴樽裝的李施德林漱口水。 建立用漱口水習慣 助維持良好個人形象 JANE並指，如果每個人都100%健康，沒有口臭、牙石、牙齦問題，可能真的不需要潄口水。但隨著人口老化加劇，加上全球的城市人越來越在意自己的個人形象，漱口水可以幫你全面保持口腔健康。李施德林的理念，就是希望全球的人都擁有健康的口腔。調查結果顯示現時每四位香港人中，只有一位有用漱口水的習慣。所以李施德林希望可努力推廣要用刷牙，再加牙線，再用漱口水，將這保持口腔健康的訊息和習慣帶給大家。

她並指每個人口腔內有多達數十億的細菌存在，而透過刷牙，用牙膏再加上牙線，亦只能清除口腔內約25%面積，其他75%面積如不去理會，便很易會有牙石、蛀牙等問題。JANE希望同學能以新的IP形象，引發大家思考漱口水與大家的關係，建議於早晚刷牙後或進食濃味食物後，都可用漱口水護理口腔。因漱口水是日常使用的產品，所以最重要是讓李施德林貼近大家的日常生活。 李施德林業界 NO.1 四重精油配方保持口腔健康 無論是銷售量或牙醫推薦等數據，李施德林都是業界之冠。除了銷售量高及廣為人知外，李施德林亦有進行學術研究和臨床實驗。此外，李施德林是源自植物，包括百里香、薄荷、尤加利及冬青樹的四重精油配方，利用植物的特性，以天然成份達到口腔消毒及清新的效果。 雖然全球各地都有發售李施德林，但不同地區的消費者都有不同需求，如香港面臨人口老齡化，越來越多人關注牙齦健康問題，品牌都要照顧到。另外，李施德林打造新IP，是希望讓品牌更貼近社區，向市民傳遞樂觀、輕鬆及積極的品牌形象。同時亦展現產品的專業性，所有功效都有臨床實證及科學支持。她亦希同學能望透過新IP呈現品牌獨有、為人熟知的啞玲設計元素，以幫助大家看到新IP立即聯想是「李施德林」的新形象。

JANE特別提醒同學要注意「Purple is Hero」。

「紫色啞鈴」樽身更易認 讓品牌貼近生活 JANE並提醒同學要注意「Purple is Hero」，李施德林的產品不同系列，有多種不同顏色，但品牌以紫色的全護ZERO配方為主打產品，只需一樽已有超過六大功效，可針對口臭、牙石、蛀牙、牙垢膜等，有效消除99.9%口腔細菌。而且ZERO配方不含酒精，不會產生太大刺激，因而成為近年的熱賣產品。同時，新IP不能只著眼消除口臭，而是要推廣全面照顧用家口腔健康的訊息，並要與社區產生共鳴，融入市民日常生活，除了早晚刷牙後，用餐後、重要會議前、約會前等，都可以用漱口水，這些場景都可以考慮加入創作中。 她並建議同學創作時可以利用色彩展現豐富的層次和深度，亦可透過光影營造立體感，盡量不要改動獨特啞鈴樽裝設計；並要採用品牌主打的紫色；設計不宜太複雜和有太多細節，亦不能抄襲及使用如色情暴力，或是帶人身攻擊等讓人不適的設計。設計不能侵犯任何第三方知識產權，更不能將作品應用於任何商業活動，如要用作品參加其他賽事，應先取得品牌贊助商的書面同意，亦要避免使用人工智能。 高興同學積極參與 期待設計完整 IP 角色 JANE並總結了四大設計要點，要有專業性，能體現品牌核心價值、有親和力，能與社區產生共鳴。設計亦要有辨識度，具獨特記憶點，亦要有高完整度，不單要有設計圖，亦要說明設計理念、故事構想及邏輯。總而言之，除了保持啞鈴設計和紫色主調，設計師有很大發揮空間。

JANE指很高興看到同學積極參與活動，且於交流活動已即時創作並繪畫草圖，她亦很期待同學的創意，加入故事及邏輯後能更完整地呈現，讓李施德林這品牌與香港社區產生共鳴，讓品牌得以更貼近社區。其中一隊參賽對伍亦表示有信心為品牌設計合適的IP，他們會搜集更多資料，了解公司背後的理念和故事，再去設計能吸引不同年齡層的IP角色。